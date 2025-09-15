Premier: Új filmélményt nyújtó öt kép- és hangrestaurált film érkezik a közmédia csatornáira

A Nemzeti Archívum több évtizede dolgozik a régi filmek hangrestaurálásán. A hangfelújítás eredményeként a restaurált képpel együtt a nézőket új filmélmény várja. Az ilyen formában felújított alkotások közül a Budapesti Klasszikus Film Maratonhoz kapcsolódva öt filmet mutat be a közmédia, olyan formában, ahogy még sehol sem szerepeltek. A munka kulisszatitkai mellett alább azt is olvashatják, az egyes alkotásokban milyen főbb minőségi változásokat tapasztalhatnak.

Színészlegendák szinkronrestaurált filmjeivel várja szeptember 16-20. között nézőit a közmédia. Ehhez kapcsolódva a hangrestaurálást végző Nemzeti Archívum vezető hangmérnöke, Fényes Péter munkájuk kulisszatitkaiba betekintést nyújtva elárulta: a történelmi hangfelvételek restaurálását 1993-ban kezdték meg a Magyar Rádióban, az eltelt évtizedek során pedig megteremtették a hangfelvételek, filmhangok- és szinkronhangok legmagasabb szintű hangrekonstrukciójának alapjait.

„Rengeteget dolgozunk, hogy a felújított HD-képhez méltó módon restauráljuk a korabeli szinkronokat. A legnagyobb kihívást a zenék és effektek helyreállítása jelenti. A hatvanas-hetvenes években készült szinkronokhoz nem mindig álltak rendelkezésre a film eredeti háttérzörejei, zenéi, effektjei: az úgynevezett nemzetközi hang. Akkoriban ezeket le kellett gyártani. Ma már hatékonyan tudjuk leválasztani a különböző filmzenéket, megmentve legendás színészikonjaink hangjátékát. A megfelelő zenék és effektek visszapótlásával gyakorlatilag a hangzás felújítása történik, a restaurált HD-képpel együtt új filmélményhez juttatva a nézőt” – mondta a vezető hangmérnök, kiemelve, több évtizedes problémát megoldva, a rekonstruált mozifilmek immár valós hangmagasságon szólalnak meg.

A restaurált HD-kép mellett a régi, de mégis teljesen új magyar szinkronhanggal megszólaló, sztereóhangzású felújított filmek közül öt a filmmaratonhoz kapcsolódva mutatkozik be a Dunán és az M5 kulturális csatornán úgy, ahogy még sehol nem szerepeltek.

Tony Arzenta – 1973-as olasz-francia film, szeptember 16., 21 óra, M5

A korabeli magyar szinkron készítői nem alkalmazták az eredeti, híres és népszerű, ízig-vérig a 70-es évekre jellemző kiváló zenéket, a jelenetekben idegen felvételeket használtak. Az archívumi munkának köszönhetően azonban sikerült visszaállítani a film eredeti zenéjét, összehozva a magyar szinkronnal.

A zsebtolvaj – 1959-es francia játékfilm, szeptember 19., 20:45, Duna

A filmben Jean-Baptiste Lully gondosan kiválasztott barokk zenéi fokozzák a hangulatot a megfelelő pillanatokban. A szinkron készítésekor ez a zenei összeállítás megsérült, mivel az eredeti muzsika nem állt rendelkezésre, a korábbi változatban ezért a film más hangulatú, dinamikájú lett. A restaurálás modern technológiájának köszönhetően visszaállították az eredeti aláfestő zenét, amely így már tökéletesen erősíti a rendezői szándék ívét. A korábban elcsúszott belső monológok is helyükre kerültek a háttérzajok megfelelő átrendezésével.

Tizenkét dühös ember – 1957-es amerikai játékfilm, szeptember 20., 14:10, Duna

Az eredeti filmben dob- és oboaszó hallható, amikor a vádlott látható, utalva ezzel a fiatalember származására és hányattatott sorsára. A magyar változatban bárzenére emlékeztető jazz szólt, ám a technika fejlődésének köszönhetően ma már az eredeti zene hallható, amely érzelmi töltetével nagyban hozzájárul a film empatikus hangulatának megértéséhez.

Déltől háromig – 1976-os amerikai western, szeptember 20., 19:40, Duna

Egy vadnyugati komikus, szerelmes történet Charles Bronson és felesége, Jill Ireland főszereplésével. A film híres zenéjének, betétdalának és domináns western hanghatásainak markáns felélesztése volt a hangrestaurálás célja.

Öt könnyű darab – 1970-es amerikai filmdráma, szeptember 20., 21:25

Jack Nicholson e korai filmjének egyik alapja az amerikai életérzés bemutatása, amelyet a zene húz alá. Egy jelenetnél az aláfestő dallamok egy váltással már a szobában szólnak a lemezjátszóból. Ezt a helységbe lépve kikapcsolja a főszereplő, mire elhallgat a zene. Rossz minőségű, pontatlanul használt zenével ez a váltás és a pontos időzítés nem érzékeltethető. A zenék, akusztikák felújítása után azonban már érezhető a váltás, amely erősíti a hangulat megváltozását. Egy másik jelenetben a főszereplők asztaliteniszeznek. A korábbi szinkronváltozatban a labda hangja valahol elveszett, pedig a játék közbeni párbeszéd feszességéhez, a verbális párbajhoz sokat hozzátesz a keményen és pontosan kopogó labda. Ezt is sikerült darabonként az eredeti változatból megmenteni a restaurálás során.

