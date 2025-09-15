Nagy meglepetések és történelmi győzelmek születtek a 77. Emmy-díjátadón

A Vészhelyzet Pittsburghben, a The Studio és a Kamaszok vitte el a vasárnap este Los Angelesben megrendezett 77. Emmy-díjátadó gála fődíjait.

A Vészhelyzet Pittsburghben, amely egy pittsburghi kórház sürgősségi osztályán játszódik, a legjobb televíziós drámasorozat, a The Studio című hollywoodi stúdiószatíra a legjobb vígjátéksorozat, a Kamaszok pedig a legjobb limitált vagy antológia széria trófeáját nyerte el.

A kórházsorozat sztárja, Noah Wyle a legjobb drámai színésznek járó díjával pályafutása első Emmyjét nyerte. A színészt a 90-es évek Vészhelyzet című sorozatában nyújtott játékáért ötször jelölték a televíziós akadémia díjára, de akkor nem kapta meg. Wyle a gála színpadán az egészségügyi dolgozóknak is köszönetet mondott munkájukért.

Katherine LaNasa, a kórházsorozat női mellékszereplője szintén Emmy-díjas lett.

A drámák mezőnyében a Különválás szereplői közül a legjobb színésznő díját Britt Lower, a legjobb férfi mellékszereplő elismerését Tramell Tillman kapta.

A drámaszériák legjobb rendezésének díját pedig Adam Randall kapta Az utolsó befutók című kémthrillerért.

Seth Rogen, a The Studio főszereplője és társalkotója szintén először vehette át a legjobb vígjátéki színésznek odaítélt díjat. Rogen rekordot is döntött az estén, mivel Evan Goldberggel, az Apple TV+ sorozatának producerével együtt is díjazott lett, továbbá a széria rendezéséért és forgatókönyvének írásáért is átvehetett egy-egy Emmyt.

A vígjátéksorozatok legjobb férfi mellékszereplőjének Jeff Hillert, a Valaki valahol című HBO-széria sztárját választották a televíziós akadémia tagjai. A vígjátékok legjobb színésznőjének Emmyjét a 74 éves Jean Smart kapta a Hacks – A pénz beszélben nyújtott alakításáért, a legjobb női mellékszereplő díját pedig szereplőtársa, Hannah Einbinder nyerte el. Smart a sorozatban nyújtott alakításáért eddig négyszer vehette át a díjat.

A Kamaszok című Netflix-sorozat, amelyben egy tinédzsert vádolnak gyilkossággal, a legjobb limitált széria trófeáját szerezte meg, és a kategóriájában a forgatókönyv és rendezés díját is elnyerte.

A sorozat 15 éves brit sztárja, Owen Cooper a limitált vagy antológia mezőny legjobb férfi mellékszereplőjének Emmy-díját vehette át, ezzel az elmúlt 40 év legfiatalabb díjazottja lett az Emmy történetében. A legjobb női mellékszereplőként pedig Erin Dohertynek ítélték oda a díjat.

A limitált sorozatok legjobb színésznője Cristin Milioti lett, a Pingvin sztárja. A legjobb színész Emmyjét pedig Stephen Grahamnak, a Kamaszok sztárjának nyújtották át ebben a mezőnyben.

Stephen Colbert az egy évtizede a CBS csatornán futó The Late Show with Stephen Colbert című műsor házigazdájaként szintén először kapott Emmy-díjat, bár korábbi műsoraival már többször elnyerte azt.

A CBS júliusban jelentette be, hogy pénzügyi okokból 2026-ban leveszi a műsort a programjáról. Colbert a gálán a díját kezében tartva köszönetét fejezte ki a csatornának, ugyanakkor az este folyamán korábban, egy díj átadásában segédkezve tréfásan megkérdezte a közönségtől: „Amíg rám figyelnek, nem akar esetleg valaki alkalmazni?”.

A mintegy 26 ezer tagot számláló amerikai televíziós akadémia díjai közül idén 30-30 trófeával az HBO és a Netflix gyűjtötte össze a legtöbbet, Az Apple TV+ műsorait 22 Emmy-díjjal ismerték el.

A CBS által közvetített gálaest házigazdája Nate Bargatze volt, aki egy százezer dolláros adományt ajánlott fel egy jótékonysági szervezetnek, de előre figyelmeztette a győzteseket, hogy valahányszor egy díjazott túllépi a 45 másodperces köszönőbeszéd időkeretét, levon az adomány összegéből. A díjátadó végén a sok időtúllépés miatt már jelentős hiány keletkezett, de Bargatze végül bejelentette, hogy a CBS csatornával együtt 350 ezer dollárt (117 millió forintot) adományoz a gyerekek iskola utáni elfoglaltságait szervező Boys and Girls Clubs of America nonprofit szervezetnek.

Kiemelt kép: Gera Marina színésznő az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért kapott Emmy-díja a Magyar Filmlaboratórium épületében 2019. december 4-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)