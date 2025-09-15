Az eredeti szinkronnal tér vissza Derrick a Dunára

A klasszikus német krimisorozat, a Derrick ismét várja a Duna nézőit az eredeti magyar szinkronnal. A csatorna szeptember 15-től hétfő esténként tűzi műsorra a legendás sorozatot a Kékfény című bűnügyi magazin után.

A Derrick-sorozat nem csupán a történetei miatt vált népszerűvé Magyarországon, hanem a kiváló szinkronmunka is meghatározó szerepet játszott a sikerében. A főszereplő, Horst Tappert (Stephan Derrick felügyelő) magyar hangját a legendás Szabó Ottó adta, akinek higgadt, tekintélyt sugárzó orgánuma szinte egybeforrt a karakterrel.

Derrick hű társát, Harry Klein nyomozót (akit Fritz Wepper alakított) a magyar szinkronban Gálvölgyi János szólaltatta meg – energikus, mégis visszafogott játéka kiváló ellenpontja volt Szabó Ottó nyugodt hangszínének.

A sorozatban gyakran visszatérő szereplők – kollégák, tanúk, gyanúsítottak – szinkronját olyan kiváló művészek adták, mint Sinkovits Imre, Rajz János, Sztankay István, Szersén Gyula vagy éppen Kovács Nóra, akik az epizódokhoz méltó színvonalon tették teljessé a történeteket.

Az 1970-es és 80-as évek magyar szinkronja a szakma aranykorát idézi. Ebben az időben a színészek egy légtérben, gyakran együtt vették fel a jeleneteket. A precíz szövegfordítás, a kifinomult karakterformálás és a kiváló színészi játék nem egyszerűen „lefordította” a filmet – új szintre emelte. A Derrick esetében ez különösen igaz: a szinkronhangok ugyanolyan részei lettek a karaktereknek, mint maguk a színészek. Bár a sorozat stílusa lassabb és nyugodtabb tempójú, mint a mai bűnügyi sorozatoké, éppen ez adja sajátos hangulatát. A lélektani nyomozásra épülő történetek, a visszafogott vizualitás, és a klasszikus krimi-dramaturgia ma is különleges helyet foglal el a televízió kínálatában. A Duna most ezt az élményt szeretné újra elérhetővé tenni, méghozzá hiteles formában – az eredeti magyar szinkronnal.

Derrick – szeptember 15-től, 21:35-kor újra az eredeti szinkronnal a Dunán.

