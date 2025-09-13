Már újszülöttként megmarkolta a hegedű vonóját hazánk legendás prímása

Az elmúlt hétvégén a Dankó Rádió köszöntötte tematikus műsoraival a szeptember 6-án 80. születésnapját ünneplő Déki Lakatos Sándort. A jubileum kapcsán a Duna magazinműsorának vendégeként árulta el, miként telt az ünnep, és visszaemlékezett arra a mozzanatra, amikor eldőlt: a zene lesz az útja.

A magyar cigányzene legendás prímását, Déki Lakatos Sándort köszöntötték a Duna Családi kör című műsorában születésnapja kapcsán. Beszámolt róla, hogy családja és barátai társaságában, körülbelül harminc fős társaság köszöntötte vele a 80. gyertyát tortáján. Az ünneplők között volt egy olyan barátja is, akivel általános iskolás korukban padtársak voltak.

A hat generációra visszatekintő Lakatos muzsikusdinasztia kiemelkedő alakja a Családi körben nyolc évtizedre visszatekintve idézte fel, miként dőlt el: ő is a zene útján folytatja a családi hagyományt. „Egy hajnali órán születtem, amikor a család férfi tagjai nem voltak otthon. Elsőként édesapám nagybátyja ért haza, és édesanyámat keresve tudta meg, hogy megindult nála a szülés. Felkerekedett a bábához hegedűtokkal a kezében, és a hagyomány szerint rögtön a kezembe adta a vonót. Azt mesélték, megmarkoltam, ekkor mondta nagybátyám, hogy belőlem prímás lesz” – mesélte a hegedűművész és népizenekar-vezető. Ezt követőn nagyapja fejlesztette zenei képességeit, majd édesapja lett a tanára, ám az élet úgy hozta, hogy édesapja az ő segédprímásaként muzsikált nyugdíjazása után.

Hogy a muzsikusdinasztia zenei hagyományait Déki Lakatos Sándor gyermekei és unokái is tovább viszik-e, a Családi kör beszélgetéséből tudható meg, amely újranézhető a Médiaklikken.

Családi kör – hétköznap 13:45-től, majd 14:25-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA