A Budapesti Operettszínház újdonsága, A cirkuszhercegnő premierben az M5-ön

Kálmán Imre legendás nagyoperettje, A cirkuszhercegnő legújabb feldolgozását tűzi műsorra szeptember 13-án, szombaton 21 órakor az M5 kulturális csatorna. Az idei tavasz színházi szenzációjaként bemutatott előadást a Budapesti Operettszínház színpadán Homonnay Zsolt rendezte, aki a klasszikus operettformát friss látványelemekkel és modern színházi eszközökkel ötvözte.

A cirkusz varázslatos világát hozza közel a közönséghez Kálmán Imre egyik leglátványosabb és legszenvedélyesebb műve, A cirkuszhercegnő, miközben egy romantikával, humorral és fordulatokkal szőtt történetet mesél el. A Homonnay Zsolt által rendezett, 2025 tavaszán bemutatott előadást az M5-ön a nézők most először otthonuk kényelméből is élvezhetik szeptember 13-án, szombaton 21 órától.

A főszerepekben két ifjú tehetség látható: a hősnőt Bordás Barbara, Az év operettszínésze díjjal többszörösen kitüntetett előadóművész, míg partnerét a Honthy-díjas Sándor Péter, a Csináljuk a fesztivált! sztárelőadójaként is ismert musicalszínész alakítja.

A történet szerint a fiatalon megözvegyült hercegné magányba zárkózik, mert úgy érzi, mindenki csak a rangja és vagyona miatt keresi társaságát. Egy este azonban minden megváltozik, amikor betér a szentpétervári cirkuszba, ahol feltűnik Mister X, a titokzatos műlovar. Hasonlítanak, hiszen a férfi is elszigeteli magát az emberektől: csak a porond veszélyes mutatványai adnak már értelmet az életének. Találkozásuk olyan érzelmeket ébreszt bennük, amelyek hatására a bizalmatlanság helyét átveszi a vágyódás, a régi sebeket pedig szép lassan begyógyítja a szerelem.

A cirkuszhercegnő – szeptember 13-án, szombaton 21 órától az M5-ön.

