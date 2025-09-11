Bangó Margit szívhez szóló ígéretet tett az Önök kérték adásában

A Kossuth-díjas előadóművész, Bangó Margit nyitotta a megújult Önök kérték vendégeinek sorát, ahol több mint öt évtizedes pályájáról mesélt. Az adásban ígéretet is tett: ha megéri a műsorvezető, Tótfalusi Fanni lakodalmát, énekel majd egy dalt neki és vőlegényének.

Édesanyja énekelt, édesapja cimbalmozott, ő pedig már gyerekkorában 50 fillérért adott koncertet, mert annyiba került a fagylalt. Bangó Margit 17 éves kora óta, 58 éve van a pályán előadóművészként, a mögötte álló évtizedekről a Duna megújult Önök kérték című műsorában beszélt.

„Emlékszem, a legelső tévéfelvételemen már a próbát rögtön fel is vették, nem kellett velem sokat kínlódnia sem a zenekarnak, sem a stábnak. A Magyar Televízió által sikerült a magyar közönség szívébe is beénekelnem magamat” – mesélte a műsorvezetőnek, Tótfalusi Fanninak a Kossuth-díjas művész.

Bangó Margit kijelentette, nincs olyan cigányzenész az országban, akivel ne lépett volna már fel. Mint mondta, eleinte a legtöbbször félnek tőle a zenekari tagok, de idővel mind rájönnek, hogy csak azért szigorú, mert komolyan veszi a hivatását.

„Megbízhatóság, tisztelet, egyszerűség és őszinteség. Akiben ezek megvannak a tehetség mellett, abból sikeres előadó válhat” – fűzte hozzá Bangó Margit, hogy szerinte mi a kulcs a művészi pályán. A beszélgetés végén ígéretet is tett a műsorvezetőnek: reméli, megélheti, hogy Tótfalusi Fanni férjhez megy, és akkor szívesen énekel majd neki a lagziján.

