Parajdon zárja Gördülő Opera turnéját a Magyar Állami Operaház

A bányakatasztrófa által sújtott székelyföldi Parajdon zárja Gördülő Opera című turnéját a Magyar Állami Operaház. Donizetti A csengő című vígoperája szeptember 13-án lesz látható Parajdon – közölték kedden az MTI-vel a szervezők.

A Magyar Állami Operaház ingyenes, magyar nyelvű produkciója szombaton 19 órától lesz látható a Hargita megyei községben, az Áprily Lajos Általános Iskolában. Az előadás létrejöttét a Petőfi kulturális program támogatja.

A közlemény szerint a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet ingyenes buszjáratot indít az eseményre sepsiszentgyörgyi indulással és csíkszeredai megállóval, oda-vissza. Az utaztatás a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával valósul meg.

A kulturális intézet hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy a székelyföldi közönség megtekinthesse Donizetti vígoperáját, és céljuk a katasztrófa sújtotta parajdiak támogatása is.

A buszjárat ingyenes, de a helyek korlátozottak, ezért a részvételi szándékot előre jelezni kell.

Donizetti népszerű egyfelvonásos vígoperáját a nyár folyamán tizennyolc magyarországi településen mutatta be szabadtéri előadások formájában a Magyar Állami Operaház, szeptember 5-én pedig az egyik legnagyobb csallóközi magyarlakta településen, Dunaszerdahelyen vendégszerepeltek a produkcióval.

Kiemelt kép: A kecskeméti City Balett táncosai Donizetti A csengő című vígoperájának próbáján (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)