Parajdon zárja Gördülő Opera turnéját a Magyar Állami Operaház

A Magyar Állami Operaház ingyenes, magyar nyelvű produkciója szombaton 19 órától lesz látható a Hargita megyei községben, az Áprily Lajos Általános Iskolában. Az előadás létrejöttét a Petőfi kulturális program támogatja.
A közlemény szerint a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet ingyenes buszjáratot indít az eseményre sepsiszentgyörgyi indulással és csíkszeredai megállóval, oda-vissza. Az utaztatás a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával valósul meg.
A kulturális intézet hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy a székelyföldi közönség megtekinthesse Donizetti vígoperáját, és céljuk a katasztrófa sújtotta parajdiak támogatása is.
A buszjárat ingyenes, de a helyek korlátozottak, ezért a részvételi szándékot előre jelezni kell.
Donizetti népszerű egyfelvonásos vígoperáját a nyár folyamán tizennyolc magyarországi településen mutatta be szabadtéri előadások formájában a Magyar Állami Operaház, szeptember 5-én pedig az egyik legnagyobb csallóközi magyarlakta településen, Dunaszerdahelyen vendégszerepeltek a produkcióval.
