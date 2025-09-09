Élő zene határok nélkül – Közvetítésmaraton a hétvégén a Bartók Rádióban

Három este, három ikonikus helyszín, három egyedülálló zenei élmény – péntektől vasárnapig Budapesttől Londonig élő hangversenyekkel várja hallgatóit a Bartók Rádió. A barokk mesterművektől a romantika és a 20. század varázslatos darabjaiig ívelő műsort szeptember 12. és 14. között hallhatják.

Szeptember 12-én, pénteken 20:05-től a budavári Mátyás-templomból kapcsolja a Bartók Rádió a Magyar Rádió Énekkarának és Szimfonikus Zenekarának koncertjét. A műsoron Johann Sebastian Bach motettája (Jesu meine Freude), valamint Georg Philipp Telemann grandiózus oratóriuma, a Die Donnerode szerepel. A hangversenyt Szabó Sipos Máté vezényli, szólistaként pedig többek között Bódi Zsófia, Nagy Bernadett és Varga Donát is közreműködik. A koncert az Anno Sacri – Barokk estek sorozat része, amely a hit, a természet és a művészet kapcsolatát állítja középpontba.

Szeptember 13-án, szombaton 20 órától Londonból, a legendás Royal Albert Hallból közvetíti a Bartók Rádió a nyár legnagyobb brit zenei ünnepét: a Last Night of the Proms-hangversenyt. A BBC Szimfonikus Zenekarát Elim Chan hongkongi karmesternő vezényli, közreműködik többek között Louise Alder szoprán és Alison Balsom trombitaművész. A program a Muszorgszkij-, Dukas- és Sosztakovics-művektől a hagyományos brit himnuszokon át, a felemelő közösségi éneklésig tart. A zenei kavalkádban hallható lesz egy magyar darab is, Lehár Ferenc: A víg özvegy című háromfelvonásos operettjének egy részlete.

Szeptember 14-én, vasárnap 19:35-től a budapesti Zeneakadémia Nagyterméből szól majd élőben a Budapesti Nemzetközi Csellóverseny gálakoncertje, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, Vashegyi György vezényletével. A többnapos verseny záróeseménye egyszerre ad lehetőséget a fiatal tehetségek bemutatkozására és a közönség számára, hogy együtt ünnepelje a csellóirodalom legszebb darabjait. A csellóverseny részleteiről a hét folyamán beszámol a Muzsikáló Reggel, Muzsikáló Délelőtt és Muzsikáló Délután című műsor.

