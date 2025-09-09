Elhunyt a világhírű karmester, zeneigazgató, Christoph von Dohnányi

95 éves korában elhunyt Christoph von Dohnányi karmester, aki csaknem húsz éven át volt a Clevelandi Zenekar zeneigazgatója – közölte a zenekar hétfőn.

A közlemény szerint a nemzetközileg elismert karmester vasárnap halt meg Münchenben. „Dohnányi mestert művészi tehetsége és elkötelezettsége révén kölcsönös tisztelet fűzte a zenészekhez, amit közönségünk is őszintén érzett” – hangsúlyozta André Gremillet, a Clevelandi Zenekar igazgatója.

A karmester és zeneigazgató Széll György és Lorin Maazel után 1984-ben lépett a Clevelandi Zenekar élére, és segített a zenekar nemzetközi hírnevének megerősítésében. „Ez egy olyan zenekar, amelynek tagjai valamilyen módon a kamarazene világából érkeztek” – mondta Dohnányi egy 2011-es interjúban, amelyben azt is kiemelte, hogy az együttes különleges erősségének látja, hogy a zenészei nagyon odafigyelnek egymásra.

Dohnányi 2002-ig volt a zenekar karmestere és zeneigazgatója. Távozása óta Franz Welser-Möst vezeti.

Berlinben született, jogot tanult, majd nagyapja nyomdokaiba lépett

Christoph von Dohnányi Berlinben született 1929. szeptember 8-án, Hans von Dohnanyi ügyvéd és Christine Bonhoeffe gyermekeként, Dohnányi Ernő magyar zeneszerző unokájaként. Apját 1943-ban a náci hatóságok letartóztatták, és két évvel később kivégezték.

Christoph von Dohnányi a második világháború után két évig jogot tanult, majd a müncheni Musikhochschuléban zongora, zeneszerzés és karmesteri tanulmányokat folytatott.

Az ötvenes évek elején Floridában tanult a nagyapjánál, majd a Bostoni Szimfonikus Zenekarnál folytatta felkészülését.

1953-tól Solti György mellett dolgozott a Frankfurti Operaházban, majd 1957 és 1963 között a Lübecki Operaház zeneigazgatója lett. A hatvanas években a Kasseli Állami Színház zeneigazgatója, majd a kölni WDR Szimfonikus Zenekar fődirigense is volt. 1968 és 1977 között Solti utódjaként tért vissza a Frankfurti Operába, 1977 és 1984 között pedig a Hamburgi Állami Operaház zeneigazgatója volt. Karmesterként a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a Londoni Filharmonikus Zenekart, majd a hamburgi NDR Szimfonikus Zenekart is vezényelte.

Ezután 1966-ban, a Salzburgi Fesztiválon debütált a Bécsi Filharmonikusokkal, és egészen 2019-ig vezényelte a zenekart.

„Művészi pályafutására őszinte hálával emlékezünk” – mondta Daniel Froschauer, a Bécsi Filharmonikusok elnöke. Markus Hinterhäuser, a Salzburgi Ünnepi Játékok művészeti igazgatója pedig a fesztivál hírnevét megalapozó kiemelkedő karmesterek között méltatta.

Dohnányi 1972-ben debütált a Metropolitan Operában Verdi Falstaff című operájának karmestereként, 1972 és 2001 között pedig a Bécsi Állami Operaházban vezényelte főleg Wagner és Strauss műveit.

Számos egyetem és zenei konzervatórium tüntette ki tiszteletbeli zenei doktori címmel, köztük a londoni Királyi Zeneakadémia. Franciaországban a Művészeti és Irodalmi Rend tagja lett, Ausztriában és Németországban is állami kitüntetéssel ismerték el művészi pályafutását.

Háromszor nősült, első felesége Renate Zillessen színésznő volt, második felesége pedig Anja Silja szoprán énekesnő. Válással végződött két házasságából öt gyermek született. Harmadik felesége Barbara Koller hegedűművész és művészeti menedzser.

