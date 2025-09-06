Vida Péter száz év után új fejezetet nyit a Rádiókabaré történetében

Szeptembertől új korszak köszönt be a magyar rádiózás történetébe: a százéves Rádiókabaré Vida Péter vezetésével folytatódik. A Jászai Mari-díjas színművész és Karinthy-gyűrűs humorista nemcsak a színpadon, hanem a mikrofon mögött is otthon van – és mostantól hétről hétre ő lesz az, aki a hallgatókat a magyar humor világába kalauzolja.

Vida Péter számtalan színházi szerepben mutatta már meg sokoldalúságát, rendezőként is rendszeresen dolgozik, és szeptembertől a Rádiókabaré élén bizonyíthatja, hogy a klasszikus tradíciók megtartásával egyidejűleg képes megújulást hozni a 100 éves múltú műsorba.

„Szöveggel és hangokkal egészen egyedi világot teremthetünk, irányítva a hallgató fantáziáját, aki a képet önmagában hozza létre. Szeretem, hogy ez a műfaj asszociatív és szabad, mindenki azt képzeli bele abba, amit hall, amit csak szeretne”

– vallja a színművész, aki az M1 műsorában hozzátette: a Rádiókabaré új fejezete is erről a játékos szabadságról szól majd.

Korábban elmondta: a színház és a rádió mellett számára a fizikai erőnlét is fontos. Heti két-három alkalommal sportol, mert – mint mondja – a teste „kiköveteli” a mozgást. „Ha nem edzenék, nem bírnám azt az intenzív ritmust, amit a színházi próbák és előadások jelentenek. Az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is feltölt.”

A Kossuth Rádió ikonikus műsora, a Rádiókabaré élén szeptember 6-án mutatkozik be. Vida Péter vezetésével új lendülettel tér vissza a magyar rádiózás legelső szórakoztató műsora. A klasszikusok mellett friss írások, új hangok és fiatal humoristák is bemutatkoznak majd. A műsor egyszerre épít a kabaré nagy múltú hagyományaira és reagál a mindennapok abszurditásaira, a generációs különbségekre és azokra a történetekre, amelyekben mindannyian magunkra ismerhetünk.

Rádiókabaré – minden szombaton 13:30-tól a Kossuth Rádió műsorán.

Az adások újrahallgathatók a Médiaklikken és Spotify-on.

Kiemelt kép: Vida Péter (Fotó: MTVA)