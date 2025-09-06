Melissa története folytatódik a Dunán

Új epizódokkal jelentkezik a tavaly nyáron a Dunán bemutatott, Melissa, a Zöld Völgy lánya című nagysikerű török sorozat. A sötét titkokat rejtő békés völgyben élő, mindent elveszítő árva kislány drámai életét elmesélő széria szeptember 17-től folytatódik, a második évad hétköznaponként 13 órától várja a nézőket.

Lucy M. Montgomery jól ismert, Anne, a Zöld Oromból című klasszikus regényének adaptációját készítették el a török filmgyártók Melissa, a Zöld Völgy lánya címmel. A sorozat, amely tavaly nyáron premierként várta a Duna nézőit, az árva Melissa sorsát követte végig napjainkban egy bájos és idilli faluban, Karakirazban. A kislány soha nem ismerte a családját, ezért minden álma volt, hogy szerető közegre és otthonra leljen, a sors azonban egy kíméletlen házaspárt, Besimét és Hazimot rendelte neki. Melissa életét azonban megváltoztatta jótevője, Metin, aki úgy döntött, hogy hazaviszi a Zöld Völgybe. Melissa itt végre úgy érezte, hazaérkezett, a sorozat első évada azonban drámai fordulattal ért véget: Metin megsérült egy lövöldözésben.

A második évad cselekménye innen folytatódik, Melissára újabb megpróbáltatások várnak. Miután egyszer már mindent elveszített, majd mégis megtalálta a reményt, az ismét elvészni látszik. Metin ugyanis hiába ébred fel a kómából, a gyámsági tárgyaláson a bírónő úgy ítéli meg, hogy az egyedülálló férfi nem képes ellátni a kamaszlányt, ezért feltételhez köti az elhelyezést: Metinnek házasodnia kellene, de nincs olyan nő az életében, akit feleségül vehetne. Életüket tovább nehezíti egy múltbéli kölcsön is, amely házuk elveszítésével fenyegeti őket. Az árva lány sorának alakulását szeptember 17-től követhetik hétköznaponként 13 órától a Dunán.

A címszerepben Beren Gökyildiz látható, aki már hatévesen bemutatkozott az Anya című sorozatban, az igazi ismertséget pedig Az én lányom drámasorozat hozta meg számára. Számos sikeres török drámában szerepelt, 2016-ban elnyerte a török Arany Pillangó-díjat a legjobb gyermekszínésznő kategóriában. 13 évesen kapta meg Melissa szerepét, a szériát 2023-ban mutatták be és óriási sikert aratott. Beren népszerű a Duna nézői körében és a közösségi médiában is hatalmas, több mint egymillió követővel rendelkezik.

Melissa, a Zöld Völgy lánya – 2. évad szeptember 17-től a Dunán.

A sorozat epizódjai adás után hét napig újranézhetők a Médiaklikk Duna-oldalán.

Fotó: MTVA