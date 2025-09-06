Hamarosan ismét színpadon láthatja a közönség Szacsvay Lászlót

Húsvétkor kórházba került, a nyarat pedig lábadozással töltötte a színművész. Bár még mindig betegséggel küzd, a Duna Családi kör című műsorának vendégeként bizakodva beszélt állapotáról, és arról, hogy várhatóan mikor térhet vissza a közönség elé.

Lábadozással telt Szacsvay László nyara. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja húsvétkor esett át egy sérvműtéten, majd egy újabb betegséggel kellett megküzdenie. „Övsömöröm van. Az orvosok türelemre intenek, remélem elmúlik” – mondta bizakodva a Családi kör vendégeként.

Bár betegsége miatt színházi szerepeit kollégái vették át, a nyár azért tartogatott számára elfoglaltságot, amelynek eredményeként szeptember elején megjelent önéletrajzi könyve. „Tulajdonképpen Benedek Miklósnak köszönhetem, hogy elmesélem saját szemszögemből az életemet. Ő sajnos már nem élhette meg saját önéletrajzi könyve megjelenését, a bemutatón engem kértek meg, hogy mint barátja, mondjak néhány szót. Ekkor kaptam a felkérést az enyémre, előtte eszembe sem jutott erre vállalkozni” – mondta Féltem, amíg éltem című könyvéről, amelyben gyerekkoráról, az 56-os forradalom idején, kilencévesen átélt félelmeiről, színházi karrierje kezdetéről is mesél. Szacsvay László a Duna Hogy volt?! című szombaton 15:25-kor kezdődő műsorában minderről további részleteket is elárul a nézőknek.

A színművész a Családi körben elmondta, reményei szerint ősszel visszatér színházi munkáihoz is, október végén láthatják színpadon, később pedig A Mester és Margarita című darabban is szerepel majd.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga