Ferenczi György: Álomszerű élmény volt

Az Oszakai Világkiállításon adott két koncertet Ferenczi György és a Rackajam. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Petőfi Zenei Díjas előadóművész, A Dal zsűritagja az M5 Librettó című műsorában mesélt sikerükről.

A Magyarországtól csaknem kilencezer kilométerrel távolabb fekvő Japánba vitte el a magyar muzsikát Ferenczi György és a Rackajam. Két koncerten varázsolták el az Oszakai Világkiállítás közönségét. „Már léptünk fel távolabbi térségekben, de Japánban még nem. Álomszerű élmény volt. Olyan szintű sikert arattunk, amire nem voltunk felkészülve és el sem tudtuk képzelni előre” – mesélte Ferenczi György a Librettó vendégeként, hozzátéve: a 95 százalékban japán közönség mindkétszer kitörő lelkesedéssel fogadta őket, magyarul muzsikáltak, dalokat és verseket, közük Petőfi Sándor műveit is elvitték a távol-keleti országba.

Sikerük titka a zenész szerint „titkos csodafegyverükben” is keresendő. „Kollégám, Bizják Gábor korábban négy évig volt a kanazawai szimfonikus zenekar szóló kürtöse. Jól beszél japánul, így a köszöntés és a búcsúzás is a helyiek nyelvén történt. Úgy érzem, ez jó nyitás volt részünkről és mielőtt egy hangot is játszottunk volna, már megnyertük a közönséget. Ezt leszámítva angol konferálással, magyarul adtunk elő. Szeretem és büszke vagyok az anyanyelvemre, nem is akarok másként énekelni” – jegyezte meg a Petőfi Zenei Díjas előadóművész.

Ferenczi György az október végéig látogatható világkiállítás lélegzetelállító autentikus zenei élményét, formabontó, mégis tradicionális nemzeti értékeket és gasztronómiát bemutató magyar pavilonjának népszerűségét is kiemelte. Hangsúlyozta: nyitástól zárásig kígyózó sorokban várják az emberek, hogy megismerhessék Magyarország értékeit.

A beszélgetés újranézhető a Médiaklikk Librettó-oldalán.

Kiemelt kép: MTVA