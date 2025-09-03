Több mint húszmillióan zarándokoltak eddig a Vatikánba az idei szentév során

A 2025-ös jubileumi szentévben mostanáig huszonnégymillió zarándok érkezett a Vatikánba – közölte az Evangelizációs Dikasztérium szerdán.

A 25 évente rendezett szentévet Ferenc pápa tavaly december 24-én nyitotta meg a Szent Péter-bazilika szent kapujának kitárásával. Korábban több mint harmincmillióra becsülték a szentévben a Vatikánba érkezők számát. Azokról a zarándokokról van szó, akik kimondottan a szentév alkalmával utaznak el Rómába, ahol felkeresik egyebek között a pápai bazilikákat, áthaladnak a templomok szentkapuin, ellátogatnak a jelentősebb keresztény helyszínekre.

Az Evangelizációs Dikasztérium nem közölt részleteket, de a huszonnégymillió között valószínűleg azokat is regisztrálták, akik turistaként érkeztek Rómába, de részt vettek a jubileumi programokon. A vatikáni hivatal által számolt látogatók között szerepelnek azok is, akik Ferenc pápa halálának napján, a temetésén, valamint az új egyházfő megválasztásakor szintén jelen voltak, vagy akkor áthaladtak a szentkapukon. A szentév eddigi legnagyobb eseménye az augusztus elején rendezett Jubileumi Ifjúsági Találkozó volt, amelyen

több mint egymillió fiatal vett részt a Rómához közeli Tor Vergata mezején.

Százezres tömeget várnak a Szent Péter térre most vasárnap is a tizenöt évesen meghalt Carlo Acutis szentté avatására. Ugyanott jövő hét végén az emberi testvériség világnapját rendezik meg a nemzetközi könnyűzene képviselőivel. A programban szerepel a Szent Péter-bazilika kupolájának fényfestése is háromezer drónnal. A jubileumi szentév január 6-án zárul a bazilika szent kapujának bezárásával.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Domenico Stinellis)