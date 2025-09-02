Szeptembertől vasárnap esténként vidám filmélmények a Dunán

Szórakoztató vasárnap esték várják a Duna nézőit a következő hónapokban: decemberig minden hét utolsó napján, 21 órától közönségkedvenc filmklasszikusokat láthatnak, amelyek a humor mellett nosztalgiával és mesés történetekkel szórakoztatnak.

A hónap első vasárnapján, szeptember 7-én a szerethető és bohém Faragó család történetével kezdődik a sorozat, újra látható az 1981-ben bemutatott A szeleburdi család. A filmben a zsúfolt fővárosi bérház egyik lakásában élő, háromgyermekes família mindennapjai kelnek életre, és miközben a gyerekek csínytevései és a szülők ügyetlenkedései mosolyt csalnak a néző arcára, a korabeli hétköznapok bájos hangulata is megelevenedik.

A következő vasárnap, szeptember 14-én érkezik a folytatás, a Szeleburdi vakáció. A Faragó család ezúttal nyaralni készül, és természetesen a legjobb szándék mellett is sikerül számos bonyodalmat előidézniük. A gyerekek mellett új, emlékezetes szereplőként bukkan fel Dédike, a hajóskapitány özvegye, akinek karakteréből – kerekesszékben töltött mindennapjai ellenére is – csupa derű és bölcsesség árad. A film a családi nyaralások tipikus hangulatát idézi, és sokak számára nosztalgikus emléket is ébreszthet a régi balatoni vakációkról.

Szeptember 21-én, a magyar dráma napján és a Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében egy friss alkotás látható, Jankovics Marcell utolsó mesterműve, a 2022-es Toldi – A mozifilm. Arany János halhatatlan eposza a magyar irodalom egyik legfontosabb alkotása, amelyet Jankovics egészestés alkotásban, egyedülálló vizuális világgal álmodott vászonra.

Szeptember utolsó vasárnapján, 28-án a Te rongyos élet című 1983-as film idézi meg a kitelepítések korának feszültségeit egy operettszínésznő sorsán keresztül. A főszereplő, Sziráky Lucy (Udvaros Dorottya) a rivaldafényből a vidéki mindennapok kényszereibe kerül, személyes drámáján keresztül humorral és iróniával mutatja be a túlélés különböző módszereit.

Az év végéig tartó folytatásban további közönségkedvencek, köztük a János vitéz, a Lúdas Matyi, a Szindbád és a Liliomfi is visszatérnek a képernyőre vasárnap esténként.

Kiemelt kép forrása: NFI