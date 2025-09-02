Rúzsa Magdi is színpadra lép a Depeche Mode giga-koncerten – ő a 101. Hang!

Rúzsa Magdi lesz a 101. hang a november 27-i Depeche Mode Special Tribute koncerten az MVM Dome-ban – ezzel végleg teljessé vált a line-up. A koncert eseménye mára fesztivállá nőtte ki magát, és országos, sőt európai méretű zenei ünneppé vált.

A szervezők ma bejelentették: Rúzsa Magdi is csatlakozik a 101 Hang névre keresztelt, minden eddiginél monumentálisabb Depeche Mode tribute produkcióhoz. Az énekesnő fellépése valódi kuriózumnak ígérkezik – ő lesz a különleges esemény százegyedik hangja, amely szimbolikusan is lezárja a névsort.

„Ez a koncert nemcsak tisztelgés, hanem egy korszak újraértelmezése. Hatalmas megtiszteltetés, hogy én lehetek a 101. hang. A Depeche Mode nem csak zene. Ez érzelem, sötétség és fény, dráma és elegancia. A Depeche Mode világa különösen közel áll hozzám, megtiszteltetés ebben részt venni” – nyilatkozta Magdi.

A fellépők névsora már eddig is rendkívül izgalmas volt: Radics Gigi, Pásztor Anna, Lotfi Begi, Bernathy Zsiga, Arany Timi, Fehér Lili, valamint Papp Szabi, Fehér Balázs, Molnár Tamás, Szakos Krisztián és Késmárki Zsolt is színpadra lépnek. A legendás dalokat a Hungarian Studio Orchestra és a Magyar Nemzeti Férfikar közreműködésével, grandiózus hangszerelésben hallhatjuk majd.

„Senki se várjon a koncerttől átdolgozást. Inkább arra lehet számítani, hogy a szimfonikusokkal és a férfikórussal a zene bizonyos rétegeire helyezzük a fókuszt. Olyan lesz, mint egy plusz reflektor, ami által “meglátunk még benne olyan részleteket, amelyet eddig nem fedeztünk föl.” Én csak így látom értelmét a Depeche Mode-hoz nyúlni. ” – fogalmazott Riederauer Richárd karmester, a produkció zenei vezetője.

A showműsor időközben szintet lépett: nemcsak egy koncert, hanem egy egész napos, országos Depeche Mode fesztivál körvonalazódik. Az MVM Dome mellett budapesti és vidéki klubok, bárok, éttermek is csatlakoznak a programsorozathoz – november 27-én országszerte Depeche Mode szól majd.

A nemzetközi érdeklődés is robbanás-szerűen nőtt: Európa több országában is elindult a jegyértékesítés, noha az eredeti tervek szerint a nemzetközi turné csak 2026-ban indul.

További információ: www.101hang.hu

Kiemelt kép: Rúzsa Magdi (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)