És mégis mozog a föld – Jókai klasszikusa új életre kel a képernyőn

A Jókai 200 emlékév alkalmából felújítva látható Jókai Mór nagy ívű regényének tévéfilm-változata, az És mégis mozog a föld szeptember 7-től a Dunán. A háromrészes sorozat kép- és hangrestaurált változatát a Nemzeti Archívum és a Filmiroda közös munkájának köszönhetően vasárnaponként 18:45-től láthatja a közönség.

Az És mégis mozog a föld egyszerre irodalmi klasszikus és egy korszak lenyomata, amely a szabadságvágyról, barátságról, álmokról és a felnőtté válás útjáról mesél. A Jókai-regényből készült, Hajdufy Miklós rendezésében forgatott sorozatban öt debreceni diák történetét ismerhetik meg, akiket a szabadszellemű „csittvári krónika” szerkesztéséért eltanácsolnak a kollégiumból. A menesztett fiatalok kalandos útra vállalkoznak, amely bővelkedik küzdelmekben, vidám pillanatokban és szerelmekben egyaránt, miközben a történet a 19. századi Magyarország sajátos hangulatát idézi meg.

A filmsorozat igazi színészóriások játékával vált felejthetetlenné: Latinovits Zoltán, Páger Antal, Tordai Teri, Dajka Margit, Szerencsi Éva és Szacsvay László mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Jókai világa elevenen táruljon a néző elé.

És mégis mozog a föld – szeptember 7-től vasárnaponként 18:45-től felújított változatban a Dunán.

