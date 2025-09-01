Újvilági portrék – Magyar sorsok a tengerentúlon, az M5 kulturális csatornán

Pálmafák, napfény, csillogás – sokan így képzelik el az Amerikai Egyesült Államokat, ám a hollywoodi színfalak mögött kemény munkával és kitartással megvívott magyar történetek rejtőznek. Az M5 kulturális csatorna új sorozata, az Újvilági portrék most ezekbe az életutakba enged betekintést. Az egyedülálló széria első epizódja, szeptember 3-án 17:55-től lesz látható az M5 kulturális csatornán.

A 13 részes sorozat főszereplői azok a magyarok, akik a 20. század viharai elől menekülve, kényszerűségből hagyták el hazájukat és az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján kezdtek új életet. A kezdeti nélkülözések és nehézségek ellenére többen világhírnévre tettek szert közülük. A nézők – többek között – megismerhetnek egy világhírű rajzfilmest, egy NASA-mérnököt, egy olimpikont, valamint orvost, sportriportert, hollywoodi szakembert, városépítőt, egyházi vezetőt és írót.

Az Újvilági portrék a küzdelmek és sikerek mellett a hazaszeretetről is szól, amely ezekben az emberekben – távol a szülőföldjüktől – mindvégig megmaradt. A sorozat történetei egyszerre mesék és tanúságtételek: bizonyítékai annak, hogy a magyar lelemény és kitartás a világ bármely szegletében képes csodát tenni.

Újvilági portrék – szeptember 3-tól az M5 kulturális csatornán.

