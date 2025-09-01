Újvilági portrék – Magyar sorsok a tengerentúlon, az M5 kulturális csatornán

A 13 részes sorozat főszereplői azok a magyarok, akik a 20. század viharai elől menekülve, kényszerűségből hagyták el hazájukat és az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján kezdtek új életet. A kezdeti nélkülözések és nehézségek ellenére többen világhírnévre tettek szert közülük. A nézők – többek között – megismerhetnek egy világhírű rajzfilmest, egy NASA-mérnököt, egy olimpikont, valamint orvost, sportriportert, hollywoodi szakembert, városépítőt, egyházi vezetőt és írót.
Az Újvilági portrék a küzdelmek és sikerek mellett a hazaszeretetről is szól, amely ezekben az emberekben – távol a szülőföldjüktől – mindvégig megmaradt. A sorozat történetei egyszerre mesék és tanúságtételek: bizonyítékai annak, hogy a magyar lelemény és kitartás a világ bármely szegletében képes csodát tenni.
Újvilági portrék – szeptember 3-tól az M5 kulturális csatornán.
