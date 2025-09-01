Háromszázadik adásához érkezett az Országjáró: a Kossuth Rádió műsora eddig 58-szor körbejárta Magyarországot, és egy kisvárosnyi embert szólaltatott meg

Szeptember 6-án 300. alkalommal kel útra az Országjáró című műsor stábja, hogy bemutassa a Kárpát-medence magyar közösségeinek kincseit, értékeit és történeteit. A jubileumi adás különleges helyszínen, az összetartozás jegyében Gyimesbükkről, a gyimesi skanzenből és Borospatakáról jelentkezik a Kossuth Rádióban.

Hét év, 300 adás – egy közös út

A 2018 szeptemberében indult Országjáró élő kapcsolatot teremt a hallgatók és közösségek között, hidat épít múlt és jelen, város és falu, hagyomány és jövő között. Hetente más-más település áll az adás középpontjában, nem csupán földrajzilag, hanem az emberi történetek bemutatását tekintve is. A hallgatók útitársként élhették át a hazai és határon túli magyar közösségek mindennapjait, ünnepeit és emlékeit. Az adások szombat délelőttönként és délutánonként, élőben jelentkeznek két-két órában.

A műsor megálmodója és szerkesztője, Domokos István, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett újságíró, fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy hangot adjon a magyar közösségek múltjának, jelenének és jövőjének. „A történeteinket, hagyományainkat nekünk kell elmondanunk, azok által, akik megélik azt” – vallja Domokos István.

Az Országjáró csapata a jubileumi, 300. adás kapcsán számvetést tartott. Eddig 520 települést jártak be határon innen és túl, Felvidéken, Délvidéken, és Székelyföldön. 17 500 riportalany történetét rögzítették, mintegy kisvárosnyi életutat megjelenítve. Mintegy 131 000 kilométer tettek meg, amely akkora távolságot jelent, mintha 58-szor körbeautózták volna Magyarország határát. Több mint 120 mesterséget mutattak be a hallgatóknak, és száznál is több kulturális értéket és hungarikumot tettek közkinccsé.

A műsor ünnepélyesen és játékosan is emlékezik évfordulóira: a 200. adáskor galambokat eresztettek Lakiteleken, míg a 125. adáskor az Országgyűlésből indult útnak az Országjáró Vándorbot, amely azóta is járja az országot – minden település egy szalagot köt rá saját jelmondatával. Az Országjáró közösségi médiában létrehozott játékával a bemutatott települések értékes ajándékcsomagját is megnyerhetik a hallgatók.

Az Országjáró egyik legmeghatóbb kezdeményezése a Kincsesláda, amely az örökségek stafétája. Településről településre vándorol, magával hordozva egy-egy közösség legfontosabb értékét legyen az egy tárgy, mesterség, legenda vagy hagyomány. A láda nemcsak értékőrző, hanem kulturális üzenetküldő is, amely összekapcsolja a közösségeket.

Több mint riport – élő történelemóra

Az Országjáró nemcsak jelen van a települések életében, hanem emlékezik is: a Petőfi 200, Jókai 200 és Klebelsberg-emlékévek kapcsán is külön adásokkal tisztelgett a magyar kultúra óriásai előtt. Mindezek mellett élő adásból ismerhették meg a hallgatók a Házsongárdi temető panteonját, a Herendi Porcelánmanufaktúra értékőrző munkáját, vagy épp a hortobágyi pásztorhagyományokat. A műsor ott volt a Csíksomlyói búcsún, a Balatonon a Hungarikum hajón, a kolozsvári magyar napokon, vagy éppen a Karcagi Birkafőző Fesztiválon. A kulturális és gasztronómiai sokszínűség szinte már kézzelfoghatóvá válik a rádió hullámain keresztül. Az Országjáró munkáját több rangos díjjal is elismerték, tavaly pedig megkapta a Hungarikum Média-díjat.

Jubileumi adás Gyimesbükkből – a lélek határain túl

A 300. adás helyszíne nem véletlenül lesz Gyimesbükk: az ezeréves határnál fekvő település szimbolikus jelentőségű, ahol a múlt és jelen találkozik. A Gyimesi Skanzen és Borospataka ad majd otthont az ünnepi műsornak, ahol újra megszólalnak az értékek, a közösségek, a hagyomány – és legfőképpen az emberi történetek.

Az Országjáró adásai meghallgathatók a Médiaklikken, weben és okoseszközre telepített alkalmazáson is.

Kapcsolódó tartalom Születésnapi meglepetések a Csukás Meserádióban Első születésnapjához érkezik a közmédia meserádiója.

Kiemelt kép forrása: MTVA