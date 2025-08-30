Új műsorvezető csatlakozik a Dankó Rádióhoz

Szeptember 1-jétől minden nap, 18 órától Egri József várja a hallgatókat a Dankó Rádió Túl az Óperencián című műsorában. Az operetténekes-előadóművész gyakorlott rádiós, korábban rendszeresen megszólalt a magyar zene rádiójában, és vendégként a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban.

Egri József Czikora Lászlótól veszi át a Dankó Rádió napi operettműsorát, amelyben érdekes vendégek izgalmas történeteivel, az operett-történelem kulisszatitkaival, valamint klasszikus és új operettslágerekkel várja a hallgatókat szeptembertől. A műsor korábbi házigazdája, Czikora László operaénekesként a művészi pályára kíván nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért adja át a műsor vezetését az új házigazdának.

„Büszkeséggel tölt el, hogy olyan műfajokkal foglalkozhatok és népszerűsíthetek, amelyek örök értéke ma már Hungarikum, hiszen a magyar operett és nóta megszépíti és boldoggá teszi az emberek életét” – mondta el a Dankó család új, ám már jól ismert műsorvezetője, Egri József friss szerepköre kapcsán.

Az új műsorvezető neve sokaknak ismerős lehet, hiszen 1995-ös bemutatkozásától kezdve, 1999–2010 között az Interoperett és a Memory Interoperett állandó tagja volt, amelyek újévi koncertjeit a Magyar Televízió közvetítette. Szerepelt a hévízi operett gálákon, valamint az egri Gárdonyi Géza Színház Anna Karenina, Viktória és a kaposvári My Fair Lady előadásaiban. Számos külföldi turné után 2010-ben a kassai Thália Színház Marica grófnőjében alakította Zsupán bárót, valamint a hallgatók találkozhattak már vele a Dankó Rádió utazó koncertsorozata, a Dankó Klub fellépőjeként is.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga