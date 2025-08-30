Születésnapi meglepetések a Csukás Meserádióban

Első születésnapjához érkezik a közmédia meserádiója, a Csukás Meserádió és ebből az alkalomból különleges tartalmakkal, újdonságokkal készül hallgatói számára. Az augusztus 30-i hétvégétől egész szeptemberben tartó programsorozatban méltóképpen tisztelegnek a névadó, Csukás István halhatatlan meseöröksége előtt.

Augusztus 30-án, szombaton a MÜPA Üvegtermében egy születésnapi programmal ünnepel a rádió, ahova elhívtak 100 gyereket is hallgatóik közül. A meghívottak az ünnepség alatt találkozhatnak Mikó Istvánnal, a Mesepostás István bácsival, valamint Kőhalmi Ferenc bűvésszel, aki műsorával varázsolja el őket, illetve különböző gyerek animációs kiegészítő programokon vehetnek részt. A rádió hallgatóit is ünnepi Meseposta adással várja aznap a rádió, majd este különleges meglepetés várja a családokat: a Csillagok esti mesefényben című műsor keretében Hűvösvölgyi Ildikó tolmácsolásában életre kel a Vackor-sorozat. Az első epizód – Vackor az első bében – már ezen az estén meghallgatható.

Szeptember 1-jétől, hétfőtől péntekig minden este Csukás István legkedvesebb történeteit hallhatják a meserádióban. Az ország legnagyobb színművészei – köztük Szacsvay László, Reviczky Gábor, Halász Judit, Ujréti László és Oszvald Marika – tolmácsolásában kelnek életre a közkedvelt meseklasszikusok. A műsorfolyam egész napra kiterjed: a rádió teljes kínálata Csukás István gazdag és sokszínű munkásságát ünnepli. Az adások között mesemondók és vendégek osztják meg személyes gondolataikat és születésnapi jókívánságaikat.

Az ünnepi hétvége után további meglepetés is várja a közönséget: szeptember 1-jétől elérhetővé válik a rádió weboldalán a „TOP LISTA” menüpont, amelyen az elmúlt egy év legkedvesebb történeteiből válogathatnak a hallgatók. Így bárki újraélheti a legemlékezetesebb pillanatokat, vagy bepótolhatja a kimaradt meséket.

A születésnap azonban nem ér véget a stúdióban: szeptember 8-tól a Csukás Meserádió országjáró turnéra indul, hogy személyesen is elvigye a mesék varázslatát a közönséghez.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek: elérhető a mediaklikk.hu felületén és telefonos applikáción keresztül is.

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás