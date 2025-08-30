Megújul a Rádiókabaré – új korszak kezdődik szeptembertől Vida Péterrel

A magyar rádiózás ikonikus műsora, az idén százéves Rádiókabaré története új fejezethez érkezik: szeptember 6-tól Vida Péter, Jászai Mari-díjas színművész, Karinthy-gyűrűs humorista vezetésével, friss lendülettel, mégis a hagyományok tiszteletben tartásával folytatódnak az önfeledt pillanatok.

Az 1925-ben indult Rádiókabaré évtizedeken keresztül a magyar humor egyik legfontosabb fóruma volt. Az adásokban a kor legnépszerűbb humoristái, színészei és írói szólaltak meg, és olyan jelenetek születtek, amelyek generációk számára váltak felejthetetlenné. Megszámlálhatatlan, hogy a magyar kabaré történetének hány jelentős alakja jelent meg a műsorban, köztük az évtizedek óta népszerű Hacsek és Sajó halhatatlan párosát alakító előadók. Valamennyi korszaknak volt közkedvelt alakja, mint Marton Frigyes, Sinkó Péter, Markos György és Nádas György, vagy a ’90-es években friss humorral és gyors monológokkal taroló Maksa Zoltán, mellettük Laár András, Fábry Sándor és számos más kiváló író, humorista és parodista járult hozzá a műfaj népszerűségéhez.

Új korszak – új kreatív vezető

Vida Péter, Jászai Mari-díjas színművész, Karinthy-gyűrűs humorista a Magyar Rádió mikrofonja előtt is otthonosan mozog, így nem meglepő, hogy rá esett a választás az új Rádiókabaré vezetőjeként, szeptember 6-tól ő kalauzolja a hallgatókat hétről hétre a hazai humor világában. Az új epizódok a nagy múltú hagyományokra épülnek, ugyanakkor teret adnak a fiatalabb generáció humoristáinak is. A régi klasszikusok mellett friss írások, új hangok és meglepetésvendégek is helyet kapnak. A politikai és közéleti humor mellett többször megjelenik majd a mindennapok abszurditása, a helyzetkomikum, és a generációs különbségekből fakadó, nevetséges történetek is.

A Rádiókabaré továbbra is a Kossuth Rádió műsorán lesz elérhető, de online is meghallgatható minden epizód a Médiaklikken és Spotify-on. A szeptember 6-i első adás színész vendége Faragó András (Topi) lesz, a műsort Varga Ferenc József vezeti, mellette pedig Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Lorán Barnabás, azaz Trabarna is érkezik új poénokkal, friss jelenetekkel, és azzal az összetéveszthetetlen hangulattal, amit csak a Rádiókabaré tud nyújtani.

A Rádiókabaré adásai meghallgathatók a Médiaklikken.

