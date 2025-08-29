Versenyfilmek az M5 csatornán

Az M5 kulturális csatorna idén ősszel is különleges figyelmet fordít a minőségi, elgondolkodtató és díjazott magyar dokumentumfilmek bemutatására. 2025 szeptemberétől december végéig, szombatonként 13:30-kor díjnyertes vagy rangos filmfesztiválokon bemutatott alkotásokat vetítenek. A sorozat részeivel a nézők közelebb kerülhetnek a magyar kultúrához, történelméhez, természeti és szellemi örökségéhez.

Az M5 válogatásában található versenyfilmek számos filmfesztiválon bizonyították értéküket. Az alkotások nemcsak a közösségi emlékezetet gazdagítják, de sok esetben alig ismert történeteket, hagyományokat tárnak fel, vagy különleges életutakat mutatnak be.

A vetítések sorát szeptember 6-án „Hallgass zúgó szél, hadd beszéljek én!” – Petőfi Erdélyben nyitja, amely a Palicsi Európai Filmfesztivál versenyfilmjeként Petőfi erdélyi útjait követi. Szeptember 13-án a Magányos határ mutatja be az emberi sorsok és történelmi határvonalak találkozását. Szeptember 20-án két különleges témát fedezhetnek fel a nézők: a Turulhegedű projekt bemutatja egy zenei kezdeményezés világát, míg a Solymászat, mint élő emberi örökség a solymászat ősi gyökerű hagyományát tárja a néző elé. Szeptember 27-én az Atyavilág humorral és mélységgel átszőtt képet ad a vidéki Magyarországról.

Októberben a többi között látható lesz a Lolog tó két partja című film amely a határon átnyúló természetet és történelmet ábrázolja, valamint Csillagösvényen – Csanády György életpályája, amely a Lakiteleki Filmfesztivál egyik kiemelkedő alkotása egy különleges szellemi hagyatékot tár fel. Október 25-én a Léptem után nyomot hagyok lírai módon vizsgálja az ember és a táj kölcsönhatását.

November 1-jén a Kolompok nyelvén – Gyékénykoporsó a néprajz, a zene és az emlékezet összefonódásait mutatja be, november 8-án az Akiket a háló megfogott a hagyományos halászat kultúráját a Duna alsó szakaszán. November 15-én az Álmomban még operálok a gyógyítást, az orvosi hivatást és az azt körülvevő emberi történetet meséli el. November 22-én a Kard és kalács a vallás, a harcművészet és a szakrális hagyományok különleges találkozásait mutatja be, míg november 29-én az Isten szeme előtt az egyházi művészet és a vizuális lelki üzenetek világába vezet.

Az M5 a sorozat által az ismeretterjesztés mellett az értékmegőrzésre is figyelmet fordít: lehetőséget teremt arra, hogy a nézők felfedezzék a magyar kultúra mélyebb rétegeit, valamint rácsodálkozzanak hazánk és a Kárpát-medence sokszínű örökségére.

Kapcsoljon szombatonként 13:30-kor az M5 kulturális csatornára a legújabb magyar versenyfilmes dokumentumfilmekért!

Az adások megtekinthetők a Médiaklikk web, mobil alkalmazás és okostévé verzóján is.

Kiemelt kép: MTVA