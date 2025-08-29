Miklósa Erika az M5 kulturális csatorna Intermezzo műsorának új műsorvezetője

Szeptember 1-től folytatódik az M5 kulturális csatorna Intermezzo című műsora, amelynek új háziasszonya a Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Miklósa Erika hetente három alkalommal várja a zene sokszínű világa iránt érdeklődő nézőket.

A világszerte elismert művész minden hétfőn, szerdán és szombaton este jelentkezik friss adással az M5 kulturális csatornán, az éppen aktuális zenei műsor edukatív előhangjaként. Az Intermezzo a koncertek és hangversenyek előtt vezeti be a közönséget a kulisszák mögé, segítve a zenei élmény mélyebb megértését és befogadását.

„Nagyon örültem a felkérésnek, mert azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, egy új megtapasztalás mindig sokat adhat. Fontos, hogy a minőségi, kiváló zene, főként a klasszikus zene mindenki számára hozzáférhető legyen, illetve közelebb hozzuk a nagyközönséghez” –fogalmazott Miklósa Erika a műsor indulása kapcsán.

Az Intermezzo új háziasszonyának vendégei jól ismertek a klasszikus zene világában. Lesznek köztük olyan művészek is, akikkel többször állt együtt a színpadon, így közvetlenül, közvetlen hangnemben oszthatják meg tapasztalataikat, meglátásaikat az éppen előttünk álló zenei művek és műfaji fúziók kapcsán. Az új műsorvezető szakmai múltja mellett közvetlensége és szívből jövő vidámsága teszi személyessé az adásokat.

Az Intermezzo őszi évada kulturális élményekben gazdag feltöltődést kínál a nézőknek, egy inspiráló találkozást a képernyőn keresztül a magyar klasszikus zene világával és meghatározó szereplőivel.

Intermezzo Miklósa Erikával – új adások szeptember 1-jétől, hétfőn, szerdán és szombaton este, az M5 kulturális csatornán.

Kiemelt kép: Miklósa Erika (Forrás: MTVA)