Szerelmek, intrikák és kánkán – felújítva tér vissza a Párizsi élet az M5-re

Az M5 kulturális csatorna a Zenés TV Színház sorozatából ajánl a nézők figyelmébe egy újabb felújított televíziós színdarabot augusztus 30-án, szombaton 21 órától. A képernyőn most a francia főváros bohém és kacér hangulatát idéző Párizsi élet című 1978-as operettfilm elevenedik meg, Félix László rendezésében.

Jacques Offenbach zenés remekműve Párizs örök csillogásáról, a mulatók frivol hangulatáról, a szoknyavadász ifjak kalandjairól és a szerelem szeszélyes szárnyalásáról mesél. A francia főváros az a hely, ahol minden megtörténhet: a lüktető kánkán ritmusát követve megfordulhat az egész világ: a cipészből brazil követ, a komornyikból pedig akár tábornok is válhat.

A történetből készült magyar operettfilmet olyan legendás színművészek tették emlékezetessé, mint Agárdy Gábor, Andai Györgyi, Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó István vagy éppen Zsadon Andrea, az énekhangokat pedig a hazai opera- és operettjátszás kiemelkedő alakjai kölcsönzik, köztük Kincses Veronika, Gulyás Dénes és Fülöp Attila. A látványt a Fővárosi Operettszínház Tánckara fergeteges produkciói teszik teljessé.

Dallamos muzsika, csillogó jelmezek, könnyed humor és a francia életérzés varázsa várja a nézőket az M5 újabb, a Nemzeti Archívum és az MTVA Filmiroda jóvoltából felújított operettjével. A műsor nemcsak nosztalgikus élményt kínál, hanem azt is bizonyítja, hogy a klasszikus zenés színház ma is képes magával ragadni a közönséget.

Párizsi élet – augusztus 30-án, szombaton 21 órától az M5-ön.

Kiemelt kép: MTVA