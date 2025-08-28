A természet csodái visszatérnek – Őszi vasárnapok David Attenborough társaságában a Dunán

David Attenborough, a természetfilmezés világhírű mestere bolygónk lenyűgöző világába kalauzolja a nézőket. Az idei őszi szezonban két kiemelkedő sorozatát láthatják a nézők. Az élet színei és a legfrissebb széria, a Bolygónk, a Föld III. évada is premierként érkezik a Dunára. A lélegzetelállító képek és a tudományos érdekességek ismét olyan pillanatokat szereznek, amelyek egyszerre tanítanak és gyönyörködtetnek.

Az élet színei – háromrészes sorozat augusztus 31-től szeptember 14-ig vasárnaponként, 16:30-tól

Attenborough ezúttal a természet egyik legmeghatározóbb, mégis sokszor észrevétlen jelenségét mutatja be: a színeket. Hogyan használják az állatok a színeket kommunikációra, túlélésre vagy párkeresésre? Milyen trükköket vet be az evolúció a rejtőzködés vagy éppen a figyelemfelkeltés érdekében? A sorozat látványos felvételekkel és innovatív technológiákkal fedi fel a nézők előtt a természet színpompás világát.

Bolygónk, a Föld III. – új évad szeptember 28-tól minden vasárnap

A BBC legendás sorozatának harmadik évada 2024-ben debütált, és a Duna jóvoltából már a magyar nézők is megismerhetik bolygónk lenyűgöző, de egyre törékenyebb természeti világát bemutató epizódokat. A Bolygónk, a Föld harmadik évada nemcsak látványosabb, mint valaha, de mélyebb betekintést is nyújt a klímaváltozás, az élőhelyek pusztulása és az állatvilág küzdelmeinek témáiba. A 99 éves Attenborough narrációja végigkíséri az óceánok mélyétől az esőerdők lombkoronájáig terjedő felfedezést.

A háromszoros Primetime Emmy-díjas angol természettudós, dokumentumfilmes karrierje több mint hét évtizedet ölel fel – ezzel ő az egyik leghosszabb ideje aktív televíziós személyiség a világon. Munkái többek mint egyszerű természetfilmek – tanulmányok az életről, figyelmeztetések a jövőre, és lírai képeket adnak bolygónk szépségeiről. Az őszi vasárnap délutánok tökéletes alkalmat nyújtanak arra, hogy lelassítva elmélyedjen a néző a természet csodáiban, és újra rácsodálkozzon a Föld lenyűgöző világára.

David Attenborough legújabb sorozatai – vasárnaponként 16:30-tól a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Sphere Abacus LTD/MTVA