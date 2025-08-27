A magyar építész, aki átformálta Sanghajt – sorozatpremier Hugyecz Lászlóról az M5-ön

Hadifogolyként érkezett Sanghajba, azonban világhírű építész vált belőle: ez Hugyecz László (L. E. Hudec) elképesztő története. Az M5 kulturális csatorna szeptember 6-tól mutatja be az életéről szóló, öt epizódból álló kínai dokumentumfilm-sorozatot, magyar szinkronos változatban.

Hugyecz László Ede – vagy ahogy Kínában ismerték, L. E. Hudec – az Osztrák–Magyar Monarchia katonájaként került orosz hadifogságba az első világháborúban, ahonnan megszökve Sanghajban talált menedéket. A hely, amely eleinte csak egy kényszerű állomást jelentett számára, végül egy fényes karrier meghatározó színhelyévé vált. A magyar építészzseni több mint száz épületet tervezett a világvárosban, köztük a legendás Park Hotelt, amely évtizedeken át Ázsia legmagasabb felhőkarcolója volt.

A dokumentumfilm öt fejezetben bontja ki Hugyecz életútját. Az első részben megismerhetik az idegenbe szakadt, hazavágyódó fiatalt, aki végül úgy dönt, hogy a kínai fővárosban marad, mert az építészet révén új otthonra lelt. A második részben tanúi lehetnek annak, hogyan vívta ki hírnevét és alapította meg saját irodáját a kínai metropoliszban. A harmadik részben bepillantást nyerhetnek abba, miként kísérletezett modern építészeti formákkal, miközben családapává vált. A negyedik rész a szakmai csúcspontot mutatja be: a Park Hotel, a Grand Theatre és a Green House megépítését. A sorozat befejező része a háborús idők kényszerű búcsúját meséli el, amikor Hugyecz konzul lett, majd végleg elhagyta Kínát – de épületei örökre Sanghaj városképének részévé váltak.

A film nem csupán egy magyar építész pályáját tárja elénk, hanem arról is szól, hogyan gazdagodhat egy civilizáció a kultúrák közötti találkozások és kölcsönös tanulás révén. A három kontinensen forgatott, komoly tudományos kutatáson alapuló sorozat egyedülálló történeti felfedezéseket mutat be, és új fényt vet Hugyecz László örökségére, aki nemcsak épületeket alkotott, hanem hidat is épített életművével Európa és Ázsia között.

Hugyecz László élete – szeptember 6-tól, szombatonként 17:05-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: Central Newsreel & Documentary Film Studio/MTVA