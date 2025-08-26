Gubik Petra vallomása: ezért tartja élete kapaszkodójának a hitet

A Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadó, A Dal 2025 zsűritagja az M5 kulturális csatorna Szerelmes földrajz című műsorában gyerekkora meghatározó helyszíneit és szívének kedves fellépési helyszíneit járta körbe.

Augusztus 24-én különleges epizóddal jelentkezett a Szerelmes földrajz: ezúttal Gubik Petra Petőfi Zenei Díjas színművész, énekes vezette végig a nézőket élete legfontosabb állomásain. A népszerű előadó nemrégiben zsűritagként is bemutatkozott A Dal 2025 című műsorban, most pedig személyes vallomásokkal, emlékekkel és zenével mesélt arról, honnan indult és hová jutott.

Útja szülővárosából, Kisvárdáról indult, majd Ajakon folytatódott, ahol gyerekkorát töltötte. Hangsúlyozta, életében a család és a hit központi szerepet kap: „Apukám után én is görögkatolikus vagyok, bennünket nagyon erős szálak fűznek az egyházhoz és a hithez. Nekem a pályám során is mindig kapaszkodót adott, hogy hinni jó” – mondta az M5 műsorában Gubik Petra.

Felidézte, fiatalkorában atletizált, ám érdeklődése hamar a színház felé fordult. Első kőszínházi „otthonát” a Békéscsabai Jókai Színházban találta meg: „2009-ben debütáltam az Aida című darabban, akkor voltam 19 éves. Itt minden adott volt az antik drámától a nagyszínpadi zenés előadásig” – emlékezett vissza pályája kezdetére. Gubik Petra hozzátette, másik kedvenc fellépési helyszíne a Szarvasi Víziszínpad. A lelkes közönség miatt, valamint azért is jár ide szívesen, mert ha épp nem játszik, akkor hódolhat a vízi sportoknak a Körös-parton.

Az adás során nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő is szóba került. Az előadóművész úgy fogalmazott: „Keresem az utamat, úgy érzem. Szeretném tartani az irányt, elmélyülni dolgokban. Szerintem az ember bármire képes, ha hisz önmagában. A kulcs itt van bennünk.”

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken online, vagy a telefonos, illetve a televíziós alkalmazáson is.

Szerelmes földrajz – két hetente, vasárnap délutánonként az M5 műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTVA