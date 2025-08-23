Romokból született újjá a királynék városa

A Bakony, a Balaton-felvidék és a Mezőföld találkozásánál fekvő Veszprém minden évszakban különleges úti cél. A közmédia Vár a Kárpát-medence című turisztikai sorozata ezúttal ide kalauzolta el nézőit Berkesi Judittal, az M4 Sport műsorvezetőjével.

A középkor és a barokk emlékei egymás mellett elevenednek meg Veszprémben: a pompás Dubniczay-ház, a püspöki palota és a történelmi hangulatot árasztó kis utcák évszázadok krónikáját mesélik el.

Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezetője a patinás épületek között indult felfedező útra, majd a városnézés a település természetes határánál, a festői Séd-patak völgyében folytatódott.

Az egyik legfontosabb állomás a veszprémvölgyi apácakolostor romja volt, amelyet még Gizella királyné alapított. A hagyomány szerint itt hímezték a magyar koronázási palástot is.

„Ahogy gurulok tovább a Séd mentén, nehéz elképzelni, milyen gazdag élővilága volt egykor ennek a völgynek, amely bőven ellátta a kolostor szerzeteseit is” – tette hozzá a műsorvezető. A kolostor a középkorban az ország egyik leggazdagabb monostoraként működött, majd a török idők hozták el pusztulását.

„Ahol megvan a harc, majd csak béke is terem”

– idézte a veszprémi születésű költőt, Endrődi Sándort Berkesi Judit, aki szerint Veszprém ma újra virágzó, kulturális központ, amely méltán viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet is.

Kiemelt kép: Berkesi Judit az M4 Sport műsorvezetője (Fotó: MTVA)