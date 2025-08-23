„Másképp” – Miklósa Erika és a Modern Art Orchestra közös koncertje az M5-ön

Felejthetetlen zenei élményt kínál nézőinek az M5 kulturális csatorna augusztus 24-én, vasárnap este 20 órától: a világhírű szoprán, Miklósa Erika és a Modern Art Orchestra különleges koncertjét tűzi műsorra „Másképp” címmel.

A klasszikus zene, a jazz, az opera és az operett világába hív zenés utazásra a Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Miklósa Erika és a Bartók Zenei Díjas Modern Art Orchestra. Az M5 kulturális csatornán augusztus 24-én, vasárnap 20 órától látható koncertfelvétel által Bernstein, Cole Porter, Rossini és Gershwin örök érvényű dallamaiban gyönyörködhetnek a nézők, egyedi átiratokban és meglepetésekkel teli előadásban. A koncert nemcsak a Másképp című album dalait idézi meg, hanem Miklósa Erika személyes válogatását is a szívéhez legközelebb álló áriákból és dalokból.

A művésznő mellett színpadra lép Fekete-Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője, aki saját szerzeményeit és hangszereléseit is bemutatja. A Modern Art Orchestra kiváló muzsikusai – köztük Ávéd János, Cserta Balázs, Komjáti Áron, Cseke Gábor, Bögöthy Ádám és Csízi László – teszik teljessé az estet, amelyben a műfajok közötti határok elmosódnak, és a zene szabadsága kerül középpontba.

„Másképp” – Miklósa Erika és a Modern Art Orchestra közös koncertje – augusztus 24-én 20 órakor az M5-ön.

Kiemelt kép: Miklós Erika Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes. (Fotó: MTVA)