Felújították Süsüt – az egyfejű kalandjai hamarosan újra a Dunán

Szeptember 6-tól különleges eseménynek lehetnek tanúi a mesekedvelők: az egyéves Csukás Meserádió ajánlásával újra képernyőre kerül a Dunán a legendás bábfilmsorozat, a Süsü, a sárkány kalandjai – ráadásul teljesen felújított, korszerű minőségben. De vajon hogyan születik újjá egy több évtizedes klasszikus? Mi zajlik a háttérben, amitől a régi hangok és képek ismét élővé, frissé válnak? A restaurálást végző Nemzeti Archívum munkatársai most megosztják ezeket a kulisszatitkokat.

A restaurálás mestersége igazi összművészeti és mérnöki kihívás, amely több szakterület szoros együttműködésén alapul. A magyar médiakincs megőrzésének érdekében ez a tevékenység egyedülálló módon van jelen a közmédiánál. Most megmutatjuk lépésről lépésre, hogyan születik újjá Süsü – és vele együtt a magyar televíziós történelem egy szelete a Nemzeti Archívum jóvoltából.

A hang, ami újra él – mélytanuló rendszerek a mikrofon mögött

Fényes Péter archívumi vezető hangmérnök szerint a hang felújítása legalább olyan fontos, mint a kép. A Süsü eredeti hanganyaga a korához képest meglepően jó állapotban maradt fenn, de a cél nemcsak a megőrzés volt, hanem a minőség érezhető javítása.

„A korábbi rádiósokból lett hangrestaurátor mesterek dolgoznak a felújításon” – meséli Fényes Péter. „Két éve már mélytanuló rendszerek segítik a munkát, aminek köszönhetően sztereóhatású, mégis természetes hangzást tudtunk létrehozni. Az AI-alapú szűrők képesek az eredeti szalagok finom zajait eltávolítani, miközben megtartják a hang természetes karakterét – legyen szó narrációról, zenéről vagy akár Süsü kedvesen bumfordi hangjáról”.

A celluloid újjászületése – emberi munka és digitális csoda

Szedlák Péter archívumi vezető restaurátor vezetésével a képfelújítás egy aprólékosan felépített folyamaton ment keresztül. A Süsü-sorozat mind a 9 része 16 mm-es filmre forgott. Ezeket először kézzel tisztították meg: az öreg ragasztásokat kicserélték, majd egy speciális folyadékkal átdörzsölték a szalagokat, végül egy folyadékkapus filmtisztítógép eltávolította a maradék szennyeződéseket is. A filmeket szakaszosan, felvonásonként beszkennelték, majd összeállították a teljes nyersanyagot.

Ez még messze volt a végleges állapottól – következett a digitalizált kép fényelése, ahol az egykor kifakult, vöröses nyersanyag új színvilágot kapott. A colorist (fényelő) munkája során a film új életre kelt: kontrasztot, színt és mélységet kapott. A cél az eredeti hangulat visszaállítása volt, a lehető legkevesebb mesterséges beavatkozással.

Digitális varázslat: stabilizálás, zajszűrés, kézi javítás

A digitális felújítás során a kép szemcséjét és zaját automata eszközökkel szűrik, majd mozgóképstabilizáló algoritmusok gondoskodnak arról, hogy a film „remegése” megszűnjön. Itt vizsgálják meg először egyben a restaurált anyagot, és döntenek a további korrekciókról: fényerőeltérések kiegyenlítése, karcok, repedések eltávolítása. „Az utolsó szakaszban manuálisan nézzük át a filmet, gyakran képkockáról képkockára”– fogalmazott Szedlák Péter. „Itt már valódi detektívmunka zajlik: a szennyeződések és hibák utolsó nyomait is el kell tüntetni.”

Hang és kép találkozása – az utolsó simítások

A végleges képi anyagot újravágják, majd összehangolják a restaurált hanggal. Ha szükséges, a főcímek, szövegek grafikai elemeit is újraalkotják, külön figyelve arra, hogy az eredeti stílus megmaradjon. Így válik a restaurált anyag sugárzásra késszé, méltó utódává az eredeti műnek.

Süsü, a sárkány – több mint mese

A 70-es évek végén indult Süsü-sorozat nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is elvarázsolta. A bábfigurákat Zsengellér Miklós műhelyében készítették, ahol különleges kellékek – például falba csapódó nyilak vagy mini páncélautó – is készültek. Süsü ikonikus megjelenését Lévai Sándor tervezte: a sárkány formáját egy radírral kezdte megrajzolni, a testarányokat pedig egy kisfiú fejformájához igazította (egyharmad fej, kétharmad test).

A báb „bőre” rusztikus frottíranyagból készült, amelyet „sárkányzöldre” festettek. Ez a különleges textúra adta meg Süsü szerethető megjelenését. A báb szemének pislogó mechanikáját pedig a legendás bábmester, Kemény Henrik tervezte.

A felújított Süsü-sorozat nem csupán technikai bravúr, hanem időutazás is: lehetőség arra, hogy a különböző generációk közösen élvezhessék a magyar televíziózás egyik legbájosabb darabját.

Szeptember 6-tól újraindulnak Süsü, a sárkány kalandjai a Dunán – HD-minőségben, sztereó hanggal, mégis teljes hűséggel az eredetihez.

Kiemelt kép: Süsü a sárkány (Fotó: MTVA)