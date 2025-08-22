Bál a Savoyban – Ábrahám Pál örökzöld operettje az M5 műsorán

Augusztus 23-án, pénteken 21 órától az M5-ön láthatják Ábrahám Pál világhírű revüoperettjét, a Bál a Savoybant. A Béres László rendezésében készült előadás a Soproni Petőfi Színház produkciója, amely a műfaj minden szépségét és varázsát felvonultatja.

A Bál a Savoyban 1933-as ősbemutatója óta töretlen népszerűségnek örvend, és máig a legjátszottabb magyar operettek közé tartozik. Nem véletlenül: titkok, szerelmek, félreértések, váratlan találkozások és álruhák szövik át a fordulatokban gazdag cselekményt. A darabot látványos táncbetétek és fülbemászó dallamok teszik feledhetetlenné. A jól ismert operettslágereket dzsesszes hangzásvilág teszi izgalmassá, amely új színt hoz a műfaj hagyományaiba. A különleges előadást az M5 kulturális csatorna rögzítette, augusztus 23-án, 21 órától tűzi újra műsorra.

A történet alapja egy bohém ígéret, amelyet Henry de Fabulas márki (Domoszlai Sándor) ifjúkorában tett, és amelyet élete későbbi szakaszában kellene beváltania – a lehető legalkalmatlanabb pillanatban. A márki mindent megtesz, hogy kibújjon kötelezettsége alól, ám próbálkozásai csak újabb és újabb bonyodalmakhoz vezetnek. A főbb szerepekben Geszthy Veronika, Kisfaludy Zsófia, Peller Károly és Szolnoki Tibor látható. Az előadásban közreműködik a Soproni Balett, a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és a Soproni Petőfi Színház kórusa, a zenekart Oberfrank Péter, Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész vezényli.

Bál a Savoyban – augusztus 23-án 21 órától az M5 műsorán.

Fotó: MTVA