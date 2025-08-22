A Lady N slágergyáros dalszerzőjére emlékezik a Dankó Rádió

A magyar könnyűzene kiemelkedő alakja, Schöck Ottó zeneszerző, billentyűs zenei hagyatéka előtt tiszteleg a magyar zene rádiója augusztus 23-án és 24-én. A tematikus műsorfolyamban felidézik zenekara, a Metro együttes legendás dalait, valamint azokat a slágereket, amelyekkel a neves dalszerző a ’70-es és ’80-as évek táncdal- és popkultúráját formálta.

A Dankó Rádió hétvégi adásában Schöck Ottó legismertebb dalai, valamint pályájának kevésbé ismert gyöngyszemei is felcsendülnek. A tematikus hétvége célja, hogy a hallgatók újra átélhessék a korszak hangulatát, és emléket állítson a magyar könnyűzene egyik legtermékenyebb szerzőjének.

Schöck Ottó zenei pályája a Rangers zenekarban indult, majd 1965-ben csatlakozott a Metro együtteshez, ahol basszusgitáron és orgonán játszott, emellett számos szerzeménnyel gazdagította a formáció repertoárját. 1970-ben a karrierje új irányt vett: a színpadi szereplés helyett elsősorban a zeneszerzésre összpontosított.

A táncdal műfajának egyik legsikeresebb komponistájává vált, többek között Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Szécsi Pál, Zalatnay Sarolta, Szűcs Judith, Koós János, Zorán és Korda György előadásában hangzottak el dalai. Pályájának csúcspontját az 1971-es Táncdalfesztivál hozta el, amikor a Fák, virágok, fény című szerzeményével – Zalatnay Sarolta előadásában – első díjat nyert. A ’80-as évek egyik ikonikus slágere, a Korda György által előadott Lady N szintén az ő nevéhez fűződik.

Bár élete egy szakaszában Skandináviában és Svájcban is dolgozott, 1993-ban hazatért, és továbbra is meghatározó szereplője maradt a hazai könnyűzenei életnek. 1999. június 16-án, mindössze 53 évesen hunyt el Budapesten.

Schöck Ottó tematikus hétvége – augusztus 23-án és 24-én a Dankó Rádióban.

MTI Fotó: Balaton József