Nagyváradon látható a Debreceni Virágkarnevál négy virágkocsija, melyek csütörtök estig tekinthetők meg a partiumi megyeszékhely központjában. Pénteken a Hegyközön és az Érmelléken vonulnak végig.

A négy virágkocsi csütörtökön reggel érkezett meg a partiumi megyeszékhelyre – számolt be online kiadásában a Bihar Napló hetilap. A virágkocsik 25. éve tekinthetők meg a nemzeti ünnepet követő napokban a partiumi városban a Nagyvárad és Debrecen közötti testvérvárosi együttműködés részeként.

A díszes alkotások, a Szent Koronát ábrázoló kocsi, a Magyar Posta, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kocsija és a Naptól a Holdig elnevezésű, helyi idő szerint 18.30 óráig láthatók a Szent László (Unirii) téren.

A „virágkarnevállal” párhuzamosan zajlanak a városban a magyar kulturális napok, melyek keretében a nemzeti ünnepen kenyérszentelő ünnepséget tartottak. Délután 16 órától nagyváradi és debreceni tánccsoportok fellépését, 19 órától a Nagyvárad Táncegyüttes Tündérkert Bartók útjain című előadását láthatja a közönség. 21 órától Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész lép fel.

A Debreceni Virágkarnevál négy kocsija Bihar megye több településén is végigvonul, az idei felvonulás fő vidéki helyszíne Margitta,

ahol ezzel egyidejűleg folk- és magyar napokat tartanak. A szervező Partium Alapítvány és Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének tájékoztatása szerint idén újdonságként a Nagyvárad melletti Hegyköz falvai is bekerültek az állomások közé.

A virágkocsik péntek délelőtt Hegyközpályi, Hegyközcsatár, Hegyközkovácsi, Szalárd és Szentjobb központjában lesznek láthatók rövid időre. Délben érkeznek Micskére, majd Tóti, Érszőllős, Margitta, Monospetri, Székelyhíd, Érmihályfalva és Érsemjén szerepel az állomások között. A díszes alkotások péntek este az Érmihályfalva-Nyírábrány hatátkelőnél térnek vissza Magyarországra.

Kiemelt kép: Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija a debreceni virágkarneválon az államalapítás és Szent István király ünnepén 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Oláh Tamás)