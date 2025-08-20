Isten éltessen, Magyarország! – Tűz és fények játékával, és megannyi fantasztikus programmal köszöntik Budapesten Szent István napját

Eljött a Szent István-nap rendezvénysorozatának csúcspontja: augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt – közölték a szervezők az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint érdemes korán érkezni, hogy mindenre jusson idő, mielőtt

21 órakor elkezdődik Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja, a Tűz és fények játéka.

Az állami ünnep légi parádéval indul 9 órakor a Duna felett, majd Szent István-napi díszünnepséggel folytatódik a Kossuth téren, ahol Magyarország lobogójának felvonása, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek nyilvános eskütétele következik.

A Szent Korona 10 órától 18 óráig díjmentesen látogatható a Parlamentben, 17 órakor pedig Marton Zsolt váci megyés püspök mond szentbeszédet a Szent István-bazilikában, az ünnepi misén, majd kezdődik a Szent Jobb-körmenet.

A Csárdafesztiválon 17 órától Pál István Szalonna és Bandája jubileumi koncertet ad. Az ország kenyereit és tortáit a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni. A Szent István-napi kenyér ünnepélyes felszelése 10 órakor lesz a Várkert Bazárban. A Művészkertben délelőtt a Kaláka koncertje, délután irodalmi ihletésű előadások lesznek,

színpadra lép a 80 éves Hobo is.

A Varázsligetben 17 órától Bodrogi Gyula beszél Süsüről.

Az aktívabb szórakozásra vágyókat a Családi élménysziget fogadja, ahol reggel Rubint Réka tart bemelegítő edzést, este pedig Zoltán Erika lép színpadra, majd a Band of StreetS fellépésével zárul a nap. A budai Várban, a Tóth Árpád sétányon található Hősök útján 8 sorsfordító döntés históriáját mutatják be hagyományőrző csoportok. A Road Movie Live-on,

a Műegyetem rakparton 18 órakor Curtis, 19 óra 30 perckor pedig a Road lép színpadra.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő hivatalos oldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók – közölték a szervezők.

Kapcsolódó tartalom Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)