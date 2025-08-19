Történelem, szenvedély és veszedelmes titkok a hegyek között – Davos 1917 a Dunán

Egy nő, aki ápolóként beleszeret egy német katonába. Egy háború, ami nem csak a frontvonalon zajlik. És egy kisváros a svájci Alpokban, ahol semmi sem az, aminek látszik. A Davos 1917 az év egyik legizgalmasabb történelmi drámasorozata, amely premierként érkezik augusztus 26-án a Dunára.

A hatrészes sorozat az első világháború idejében játszódik, egy semleges, mégis forrongó helyszínen Davosban, ahol a nemzetközi diplomácia, a kémkedés és szenvedélyes érzelmek keresztezik egymást. A történet főhőse, Johanna Gabathuler, (Dominique Devenport) egy fiatal svájci nő, aki ápolónőként tér vissza a világhírű gyógyüdülőbe, apja szanatóriumába – de valójában titkos küldetést teljesít. Ahogy egyre mélyebbre ás a nemzetközi intrikák hálójában váratlanul két tűz közé kerül – és halálos játékba kezd a német titkosszolgálattal, hogy visszaszerezze elrabolt lányát.

A svájci-német szériát Európa legmagasabban fekvő településén, Davos festői helyen fekvő szanatóriumból átalakított Schatzalp szállodában, valamint Németországban és Olaszországban forgatták.

Bár Johanna és a grófnő (Jeanette Hain) fiktív figurák, karakterüket valódi, bátor nők inspirálták, akik a korabeli hírszerzési dokumentumok és személyes feljegyzések lapjairól elevenedtek meg. A grófnőt Elsbeth Schragmüllerről, a szokatlanul magas rangú főhadnagyról, kémnőről mintázták, akit Mata Hari parancsnokának tartanak. Davos város történelmének egyes eseményei is valóságon alapulnak, hiszen tudható, hogy 1917-ben Svájc nem volt olyan semleges, mint amilyennek látszott, és ebben a híres svájci órák is szerepet játszottak.

A filmben szerepel a magyar származású Sunnyi Melles (Olga Belova szerepében), akinek édesapja Melles Károly, zenetanár és karmester, édesanyja Rohonczy Judit, színésznő volt. Szülei 1956-ban menekültek el Budapestről Luxemburgba, majd elváltak, amikor Sunnyi mindössze három éves volt. Édesanyjával és testévérével nőtt fel Bázelben. A sorozat férfi főszereplője pedig az a David Kross (Carl Mangold szerepében), aki már bizonyított a többi között Kate Winslet oldalán A felolvasóban.

„Gazdag eredeti, mégis nagyon univerzális történetet kínálunk. Egy történetet, amely rezonál a jelennel. A közönség összetett és lebilincselő főszereplőket és kétértelmű antagonistákat kap, és meg vagyok győződve arról, hogy a világ minden táján vonzza majd nézőket” – mondta el a szériáról Adrian Illien a sorozat írója.

A Davos 1917, amely hazájában 2024-ben az év sorozata lett – augusztus 26-tól keddenként látható a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA