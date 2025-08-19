Különleges ékszerkollekciót mutatnak be Szent István napján

A palota elsőként rekonstruált történelmi terme Szent István királynak állít emléket, 2021-es átadása óta eddig már csaknem 450 ezer látogató kereste fel – írja keddi közleményében a Várkapitányság.
A ZEMA Porcelán- és Ékszerház legújabb kollekcióját az eredeti tervek alapján rekonstruált terem és annak monumentális kandallója ihlette. A történelmi helyiség kivételes iparművészeti remekmű, nagy részletgazdagsággal és mesterségbeli tudással készült. Díszítőelemei inspirálták a Gizella-kollekciót, megidézve az első magyar keresztény királynét, akit 1911-ben avattak boldoggá.
Az új ékszerkollekció négyféle fülbevalót, négyféle karkötőt, háromféle medált és kétféle mandzsettagombot tartalmaz. A növényi és geometrikus formákkal díszített ékszerek értékét növeli, hogy dekorálásukhoz 24 karátos aranyat használtak.
A magyar ékszerház legfőbb küldetése a magyar kulturális örökség megőrzése és továbbadása. Termékei saját tervezésben és kivitelezésben készülnek. A manufakturális gyártás minden lépését tapasztalt porcelánkészítő mesterek irányítják, a kezdeti formákat szobrászművészek alkotják a dizájnerek tervei alapján, míg az ékszerek díszítését festőművészek és porcelánfestők végzik – emelik ki a közleményben.
A különleges kollekció augusztus 20-tól érhető el, és ezen a napon kedvezményesen vásárolható meg a Szent István-terem ajándékboltjában, valamint a Testőrpalota információs pontban és ajándékboltban.
