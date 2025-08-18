Ünnepi hangulat augusztus 20-án a közmédia rádiócsatornáin

Az államalapítás ünnepén idén is változatos, tartalmas műsorfolyammal várja hallgatóit a közmédia. Történelmi és vallási műsorokkal, magyar szerzők zenéivel, hagyományőrző dallamokkal, sporttörténeti visszatekintésekkel és ünnepi mesékkel, versekkel készülnek augusztus 20-ra a közmédia rádiócsatornái.

Ünnepi műsorok várják augusztus 20-án a Kossuth Rádió hallgatóit. A csatorna már kora reggel bekapcsolódik a központi állami eseményekbe, 10:04-től élő római katolikus szentmisét közvetít a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomból, amelyet Horváth Zoltán kanonok, plébános celebrál. A hely 11 órától a fővárosi Varga Imre Múzeum magyar szentekről készült szobrait mutatja be, utána pedig a nemzeti hagyományok átadásának témáját járja körül a Vendég a háznál. 13 óra után a budai Várban látogatható Mesterségek ünnepére kalauzol a rádió, 14:30 után pedig a Felfedezőben a Szent Jobb és a Szent Korona történetét ismerhetik meg. A Kalendárium ünnepi kiadással jelentkezik, 16:30-tól pedig A badacsonyi bazalthegy titkai – A szent István-kápolnától az emlékhelyig című műsort hallhatják. 17:05-től a Kossuth Rádió a „A mi jelünk a kereszt” – Esterházy János életáldozata című műsort mutatja be, majd 18:30-kor a Szent István-rend díj átadásával foglalkozik a csatorna. 19:30-kor a Nagyok vendége lesz Párdányi Miklós, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium egykori igazgatója, aki az iskolai nemzeti nevelés lehetőségéről is beszél, végül a Vers napról napra Ratkó József Segítsd a királyt! című művéből István imáját mutatja be. A napot átszövik a Szent István király intelmei Imre herceghez című rövid összeállítások.

Magyar szerzők és előadók művei kapnak hangsúlyos szerepet augusztus 20-án a Bartók Rádióban. A 13:30-kor kezdődő Déli hangversenyben meghallgathatják a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2025. februári koncertjét, amelyen az együttest Dubóczky Gergely és Vásáry Tamás vezényelte, 18 órától Bálint János fuvolázik, majd az Esti hangverseny című műsorban 19:30-tól a Győri Filharmonikus Zenekar idén márciusi előadása következik. Érdekességet tartogat a 22 órától hallható Ars nova című műsor, ahol Bozay Attila valamennyi zongoraműve elhangzik első felesége, Körmendi Klára és lánya, Bozay Melinda előadásában.

Nádas György 6 órától várja Jó pihenést! című műsorának hallgatóit a Dankó Rádióban. Vendége lesz Szabadfi Szabolcs – Szabi, a pék –, aki a kenyérsütés rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket. 10 órától az Aranylemezek az István, a király című rockopera dalaiból válogat, a 18 órakor kezdődő Túl az Óperencián című műsor pedig a Budapesti Operettszínház gálaműsoraiból kínál összeállítást. A Táncházban 20 órától azon művészek zeneművei hangzanak el, akik az ünnep alkalmából idén állami kitüntetésben részesültek, miközben Szent István-énekek, arató- és summásdalok is szólnak.

Augusztus 20-án indítja el a Nemzeti Sporttal közös játékát a Nemzeti Sportrádió, amely során 25 emlékezetes sportpillanat közül keresik a sportszeretőkkel közösen a győztest. Az eredményt egy másik nemzeti ünnepen, október 23-án hirdetik majd ki. Egy emlékezetes mérkőzés is köthető augusztus 20-hoz, 1945-ben ezen a napon – éppen 80 éve – győzte le barátságos mérkőzésen 5-2-re a magyar labdarúgó-válogatott Ausztria csapatát. Az archívum segítségével idézi fel a rádió 10 órától a Visszajátszásban, majd 18 órától a Körkapcsolásban is az akkori sikert.

Maratoni, ötórás adással várja hallgatóit augusztus 20-án, 16 órától a Petőfi Rádió kívánságműsora, a Mit kíván? Kenéz Kolos vezetésével. A hallgatók a Petőfi Rádió minden közösségi felületén, így Facebookon, Instagramon és TikTokon is üzenhetnek, kérhetnek dalt, de telefonon és sms-ben is elérhető lesz a stúdió. Sőt, arra is lehetőség nyílik, hogy a hallgatók üzeneteit családtagjaiknak, barátaiknak élő adásban adja át Kenéz Kolos. Augusztus 20-án a Mit kíván? több lesz, mint kívánságműsor: összeköti az egész országot!

A szeptember 1-jén egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió már az augusztus 19-i esti mesével az ünnepre hangolja hallgatóit, Gévai Csilla Isti és a tűzijáték című történetét tűzi műsorra. Augusztus 20-án igazán mesés estének örülhetnek a kicsik, 19 órától az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban Kubik Anna, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész előadásában Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk című meséje, valamint Blaskó Péter a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész tolmácsolásában A szerencse és az áldás című népmese szól a rádióban. Az esti tartalmak mellett napközben is tematikus versekkel és csodás történetekkel készül a rádió, többek között Korcsog Laura, az M2 Petőfi TV műsorvezetője tolmácsolja Zelk Zoltán és Kányádi Sándor több művét.

