Nagymamák figyelem! – Magyarország legfinomabb receptjét keresi a Nyár 25

Szinte minden családban van egy olyan étel, amelyet csak a nagymama tud „úgy” elkészíteni. Ezeket keresi a Duna nyári magazinműsora, amelybe várják a családi tradíciókkal, titkos összetevőkkel ízesített egyedi magyaros főételrecepteket. A legkülönlegesebb fogást a Nyár 25 utolsó adásában el is készítik.

A Duna nyári magazinműsora, a Nyár 25 hétfőtől szombatig várja délelőttönként a nézőket napfényes hangulattal, érdekes beszélgetésekkel és természetesen ínycsiklandó fogásokkal, amelyeket szakemberek, konyhaművészek készítenek. A műsor azonban most a családi tűzhely mellett főzőcskézőkhöz fordul, meghirdetve a Nagymama legfinomabb receptje pályázatot.

Az ország legízesebb, legmagyarosabb, igazi otthoni főételeit keresi a Nyár 25, azokat, amelyeket csak a nagyi tud úgy elkészíteni, hogy abban benne van a család minden szeretete, titkos hozzávalója és generációkon át öröklődő tudása. Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás, és valóban: egy nagymama konyhájában lapul legalább egy recept, amiért az egész család összegyűlik az asztal köré.

Ha Önnek is van ilyen féltve őrzött, hagyományos családi főételreceptje, küldje el e-mailben a nyar25@mtva.hu címre és éljen az egyedülálló lehetőséggel, mutassa meg saját, vagy nagymamája egyedi ételét a Duna nézőinek.

A legkülönlegesebb finomság a Nyár 25 utolsó adásában el is készül a révfülöpi mólón, a vízparti konyhában.

A hagyomány életre kel a konyhában – ezúttal a Nyár 25-ben a Dunán.

Nyár 25 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

