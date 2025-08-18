„Feminista vagyok, de James Bondnak férfinek kell lennie” – Helen Mirren is szembeszállt a woke ideológiával

Egy interjúban beszélt a James Bond filmek sztárja, Helen Mirren arról, hogy szerinte James Bond szerepét szükségszerűen férfinek kell játszania, máskülönben valami más lesz belőle – írja a BBC.

Az Amazon MGM Studios készíti el a kémfilmek következő változatát, a Peaky Blinders alkotója, Steven Knight pedig a sorozat 26. filmjét írja meg – írja a brit közszolgálati média hírportálja. A készítők korábban arról beszéltek, hogy „friss” franchise-t terveznek, de tiszteletben tartják James Bond karakterének örökségét. Ezzel kapcsolatban beszélt arról Helen Mirren – aki négy James Bond-filmben is szerepelt, például az 1995-ös Aranyszemben és a 2002-es Halj meg máskorban – egy interjúban, hogy nem tartja jó ötletnek, ha James Bond karakterét színésznő alakítaná.

„Nem lehet nő. Egyszerűen nem működik. James Bondnak James Bondnak kell lennie, különben valami más lesz belőle”

– mondta Helen Mirren.

Hasonló véleményt fogalmaztak meg a 2002-es film főszereplői, Pierce Brosnan és Halle Berry is. Jó fej dolognak tűnhet 2025-ben arról beszélni, hogy: „ó, nőnek kellene játszania [James Bondot]. De nem igazán tudom, hogy szerintem ez-e a helyes lépés” – mondta Halle Berry.

Kiemelt kép: Helen Mirren (Fotó: Getty Images)