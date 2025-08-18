Balatonfüred újra a divat fővárosa – exkluzív közvetítés az M5-ön

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és tisztikeresztjével elismert, világhírű divattervező, Zoób Kati legújabb kollekciója ezúttal a Heritage – Örökség tematika köré épül. A márka száz modellje száz egyedi szettben vonul végig augusztus 19-én este Balatonfüred emblematikus utcáján. A kifutón látható lesz a manökenek között az idei 200. Anna-bál szépe és két udvarhölgye is.
A helyszínen a közönség testközelből csodálhatja meg a ruhakölteményeket, de akik nem tudnak eljutni Balatonfüredre, az M5 jóvoltából idén is otthonuk kényelméből lehetnek részesei a divatshow-nak. A közmédia kulturális csatornája nemcsak a bemutatót, hanem az előkészületeket is láthatóvá teszi: bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögötti pillanatokba, a modellek készülődésébe, és meghallgathatják Zoób Kati személyes gondolatait is.
Az est háziasszonya idén is Morvai Noémi, a közmédia Junior Prima Primissima díjas műsorvezetője lesz.
Katti Zoób – Heritage Balatonfüred Fashion Night 2025 – augusztus 19-én, 21 órától az M5 kulturális csatornán.
Kiemelt kép forrása: MTI/Kovács Tamás