Balatonfüred újra a divat fővárosa – exkluzív közvetítés az M5-ön

Egyedüliként az M5 kulturális csatorna műsorán látható augusztus 19-én 21 órától a 12. alkalommal megrendezett Balatonfüred Fashion Night látványos szabadtéri divatbemutató. Az esemény televíziós háziasszonya idén is a csatorna műsorvezetője, Morvai Noémi lesz.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és tisztikeresztjével elismert, világhírű divattervező, Zoób Kati legújabb kollekciója ezúttal a Heritage – Örökség tematika köré épül. A márka száz modellje száz egyedi szettben vonul végig augusztus 19-én este Balatonfüred emblematikus utcáján. A kifutón látható lesz a manökenek között az idei 200. Anna-bál szépe és két udvarhölgye is.

A helyszínen a közönség testközelből csodálhatja meg a ruhakölteményeket, de akik nem tudnak eljutni Balatonfüredre, az M5 jóvoltából idén is otthonuk kényelméből lehetnek részesei a divatshow-nak. A közmédia kulturális csatornája nemcsak a bemutatót, hanem az előkészületeket is láthatóvá teszi: bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögötti pillanatokba, a modellek készülődésébe, és meghallgathatják Zoób Kati személyes gondolatait is.

Az est háziasszonya idén is Morvai Noémi, a közmédia Junior Prima Primissima díjas műsorvezetője lesz.

Katti Zoób – Heritage Balatonfüred Fashion Night 2025 – augusztus 19-én, 21 órától az M5 kulturális csatornán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Kovács Tamás