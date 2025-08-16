Szolnoki Péter a hullámvölgyekről: Lefele menet lendületet lehet venni

Harminc éves a Bon-Bon együttes. Felejthetetlen slágerek, megszámlálhatatlanul sok előadás, koncert fűződik a formáció három évtizedéhez, de a sikerek mellett akadtak hullámvölgyek is. Közös munkájuk titkáról, a „lentek” átvészeléséről, és a mindezt összefoglaló új dalukról is őszintén beszélt a Duna műsorában Szolnoki Péter, Artisjus-díjas előadó és Török Tamás, szövegíró, zenész.

Valami Amerika, Viva España, A sexepilem – csak néhány sláger az 1995-ben alakult Bon-Bon együttestől, amelyek hazánk könnyűzenei életének is megkerülhetetlen darabjai. A jeles jubileumot egész évben ünnepli az együttes, a koronát pedig egy nagyszabású koncerttel teszik fel jövő májusban. Ennek részletei mellett Szolnoki Péter és Török Tamás a Nyár 25-ben nemcsak sikereikről, hanem nehézségeikről is őszintén beszéltek.

„Hullámvasútként írható le az elmúlt harminc év dinamikája” – mondta Szolnoki Péter, hozzátéve: „ha lefelé mész, kapsz egy lendületet és így újra fel tudsz menni”. Visszaemlékezve elmesélte, a 2000-es év kiemelkedő volt számukra, a következő évben azonban mélypontra került a karrierjük. Bár a rádiók nem játszották dalaikat, mentek tovább és végül az élet őket igazolta. Török Tamás bevallotta, először magukban keresték a hibát, de képesek voltak újítani, a munka és a kitartás pedig meghozta a gyümölcsét, a közönség dalaik miatt ma is kíváncsi rájuk.

Arról is beszéltek, nem elég, hogy zenei téren jól tudnak együttműködni, a hosszú karrierhez kettőjük közös értékrendje és a tolerancia elengedhetetlen, valamint a humor is, amely mindkettőjük sajátja. Három évtizedüket összegezve született meg legújabb daluk is. A Nyár 25 közönségének is előadott Maradunk együtt című szerzeményben hirdetik: jöhet bármi, nem búcsúznak, és ha újra kezdhetnék, sem csinálnának másként semmit.

A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: Nyár25/Mészáros András