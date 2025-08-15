Szent István Nap programsorozat: már szombaton is számos koncerttel várják a látogatókat Budapesten

Már a szombati nyitónapon is bővelkedik zenei, kulturális és közösségi eseményekben a Szent István Nap programsorozat: klasszikus dallamok, pop-rock koncertek, DJ-szettek és gálaműsor várja a látogatókat Budapest különböző pontjain az ünnephez kapcsolódóan.

A szervezők MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelik: a Szent István Nap augusztus 16-ai nyitónapja az idén is a zene, a hagyomány és a közösség ünnepévé varázsolja a fővárost. Budapest szívében már a nyitónapon is egymást érik a koncertek, a látványos műsorok, de érdemes ellátogatni a Csárdafesztiválra is, ahol finom ételek közül válogathatnak a látogatók – teszik hozzá.

Mint írják,

a Retro Tabán szombaton három produkcióval várja a közönséget.

A sort 17 óra 30 perckor az Abaházi.RT indítja, majd 18 óra 45 perctől a Beatrice lép színpadra. A Korál zenekar 20 órakor vendégművészek fellépésével emlékkoncertet ad Balázs Fecó tiszteletére, felidézve a Maradj velem, a Homok a szélben és a Hazafelé című slágereit.

A Panorama Classical egész napos programot kínál a közönségnek.

Az események sora délután 14 órakor Fazekas Gergely zenetörténész interaktív Dalszerelőműhelyével indul, ahol Billie Eilish Bad Guy című slágeréről és annak sikeréről lesz szó. Ezt követően 15 órától a Magyar Honvédség Központi Zenekara hozza közelebb a közönséghez a katonai zenei hagyományokat, majd 16 és 18 órától a Modern Art Orchestra zenés foglalkozásai adnak lehetőséget a közös zenélésre.

A Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara 17 órától közismert klasszikus darabokkal lép a közönség elé, 19 órától pedig az MTVA archívumában megtalálható, klasszikus, videós koncertfelvételek hallhatók. A napot a Modern Art Orchestra és Törőcsik Franciska filmzenei koncertje zárja.

A Szabadrét Fesztivál az elektronikus zene kedvelőit várja az Erzsébet téren.

A fesztivál DJ-sorozatában Panda (12:00), Artheon (13:30), Galactic Jackson (15:00), Monkeyneck (16:30), Palo Canto (18:00), Sobek (19:30) és végül Zalai Richárd (21:00) gondoskodik a fesztiválhangulatról.

Mága Zoltán Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország! címmel ad ünnepi gálakoncertet, amely a magyar zenei és kulturális örökséget állítja középpontba. Látványos színpadi produkciók, valamint a hazai és határon túli magyar előadóművészet legjava várja a közönséget a Szent István-bazilika előtti téren 20 órától.

A részletes augusztus 16-ai program, valamint az előadókkal és műsorokkal kapcsolatos információk a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhető el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)