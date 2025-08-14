Legendás páros a Balaton-felvidéken – Dés László és Dresch Mihály ad koncertet a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon

A Szakcsi Rádió Jazzportré című műsorának legutóbbi vendége a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, Dés László volt. Az adásban a rádió főszerkesztőjének, Esztergályos Máténak pályájáról, legendás találkozásairól és a jazzhez fűződő mély kapcsolatáról mesélt, illetve arra is kitért, mivel készül a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál közönségének.

Dés László zenei világának kialakulásában meghatározó élmény volt a Marczibányi téri Jazz Klub, Szakcsi Lakatos Béla művészete és más kortárs muzsikusok zenéje. Mint mondta a Szakcsi Rádió vendégeként, elég későn talált rá a jazz, mert a 70-es években még nem terjedt el a műfaj Magyarországon. „Akkoriban még nem volt evidens, hogy bemegyek a lemezboltba és veszek egy jazz-lemezt, mert nem lehetett kapni, de amint meghallottam ezt a zenét, rögtön beleszerettem. Onnantól nem volt kérdés, hogy ezt csinálom majd. Természetesen, szaxofonozni akartam” – vallotta az interjúban, kitérve arra, hogy John Coltrane: A Love Supreme című albumával költözött be végérvényesen a jazz a zeneiségébe.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész megosztotta véleményét a jazz régi és mai helyzetéről, beszélt a rendszerváltás előtti pezsgő klubéletről és arról, hogy miért tartja fontosnak, hogy a különböző zenei világok találkozzanak egy színpadon. „Az ilyenfajta különböző zenei hangok találkozása jó, izgalmas dolog” – fogalmazott, utalva a Dresch Mihály, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas szaxofonossal közös, augusztusi fellépésére a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon. Augusztus 21. és 23. között Salföld ad otthont a csatorna második, nagyszabású nyári élő zenés rendezvényének, ahol a fesztivál három napja alatt a magyar jazz legkiválóbb művészei hozzák el improvizatív szabadságukat és műfajokon átívelő zenei világukat a Balaton-felvidéki településre.

A Szakcsi Rádió Jazzportré című műsora a Médiaklikken és a YouTube-on is újrahallgatható.

