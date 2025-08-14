Afrika varázsa, világrekorder trófeák és egy kivételes magyar vadász története – dokumentumfilm-premier a Duna Worldön

Új magyar dokumentumfilmet láthatnak augusztus 15-én, pénteken 19:35-kor a Duna World nézői A Weatherby-díj átadása címmel. Az alkotás egy világszerte ismert hazai vadász, Hidvégi Béla lenyűgöző életútját és a felelősségteljes vadászat jelentőségét mutatja be.

Több száz, Európán kívül elejtett vadfaj, világrekord trófeák, a Safari Club International listáján a legjobbak közé sorolt különleges darabok – mindez Hidvégi Béla több évtizedes szenvedélyének, hozzáértésének és kitartásának eredménye. A rekorder magyar vadász 320 életnagyságú trófeát és több mint 250 nyakas trófeát magába foglaló gyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeumnak ajándékozta, jelenleg a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumban és a soproni Erdészeti Múzeumban rendeztek tárlatot belőle.

Életéről, sikereiről és az általa képviselt etikus vadászat jelentőségéről film készül. A közmédia nemzetközi csatornája, a Duna World televízióban elsőként mutathatja be augusztus 15-én, pénteken 19:35-kor A Weatherby-díj átadása című alkotást. A néző egy sikertörténet megismerése mellett mélyreható utazást tehet a vadászat világába, amely ősidők óta az ember és a természet közötti törékeny egyensúly része. A film legfontosabb üzenete, hogy a felelősségteljes vadászat nem puszta szenvedély, hanem a természet körforgásának és megőrzésének egyik ősi és nemes eszköze.

Hidvégi Béla jelenleg az egyetlen magyar vadász Közép-Európában, aki Weatherby-díjjal, a vadászat és természetmegőrzés „Nobel-díjával” büszkélkedhet. A nemzetközi vadászvilágban etalonnak számító elismerést évente ítélik oda annak, aki életművével kimagaslóan hozzájárult a természetvédelemhez és az etikus vadászathoz. A vadásztársadalom kiemelkedő szereplőjeként 2023-ban, Dallasban vehette át a rangos kitüntetést a nagyszénási születésű Hidvégi Béla, aki 56 évesen vadászott először Afrikában, és azóta is elválaszthatatlanul kötődik a kontinens páratlan élővilágához.

Kiemelt kép: Hidvégi Béla