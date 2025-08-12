Idén is jelentkezik a Kenyérlelke Fesztivál, a kézműves pékszakma legrangosabb hazai seregszemléje

Augusztus 20-án a Magyar Kézműves Kenyér Társaság szervezésében ismét jelentkezik a Kenyérlelke Fesztivál, a kézműves pékszakma legrangosabb hazai seregszemléje.

2025. augusztus 20-án Szentendrén a kovászolás szerelmesei idén tizenegyedik alkalommal jönnek össze az eszmecserén túl, azért is, hogy kenyereiket megversenyeztessék. Az ingyenes eseménynek augusztus 20-án, 9 órától a Zöld Fesztivállal párhuzamosan a szentendrei Skanzen ad otthont. (A nemzeti ünnep alkalmából a múzeum ezen a napon díjmentesen látogatható.)

A közlemény szerint a helyszínen nemcsak a szakma krémje mutatja meg, mit tud, hanem az otthonsütő műkedvelők is. A szervezők szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, workshopokkal színesítik az egész napos rendezvényre látogatókat. A könnyebb odajutás érdekében a HÉV-végállomástól különbuszok indulnak a helyszínre.

Idén rekordszámú, azaz 22 pékség és 7 malom jelezte részvételi szándékát, amelyek termékei mellett számos ínyenc portéka is megjelenik.

A 60 kiállító között kistermelők, gazdák, farmok, árui kaphatók majd és számos társszervezet is képviselteti magát az rendezvényen. Az esemény azok számára lesz hiánypótló, akiknek nem mindegy milyen táplálékot vesznek magukhoz. A fesztivál szlogenje, a „Tiszta élelmiszert, tiszta lelkiismerettel!” is erre utal. A kenyérünnep talán legfőbb erénye, hogy a gyakorlatban mutatja be azt, hogy akár ipari körülmények között is megvalósítható olyan vegyszermentes gazdálkodás, élelmiszer-készítés, amely hosszú távon fenntartható, a termőföld, a kisipar és a fogyasztók egészsége szempontjából egyaránt.

Mint írják, ahogy az esemény stratégiai szakmai partnere a győri Széchenyi István Egyetem, úgy a Kenyérlelke Fesztivál is a minőség és a fenntarthatóság üzenetét képviseli a szántóföldtől egészen az asztalig. „Intézményünk számára kiemelten fontos, hogy olyan értékteremtő kezdeményezések mellé álljon, amely a hagyomány és az innováció összekapcsolásával közösséget épít, és megerősíti a térség kulturális identitását” – emelte ki Kiss Attila Péter dékánhelyettes.

„Nagy öröm számunkra, hogy egyre több vállalat és szervezet tartja fontosnak a tiszta élelmiszer ügyét”

– mondta Cseperkáló József, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság elnöke. A hagyományokkal történő szakítás tavaly bevált, így a pékségek idén sem versenyeznek, tehát nem lesznek helyezések, helyette profi zsűri minősíti termékeiket, arany, ezüst és bronz kategóriában.

A hobbisütők idén fehér/félbarna, teljes kiőrlésű, valamint a nemrég elhunyt pék, Lévai Csaba emlékére létrehozott különleges kenyerek kategóriájában versenyezhetnek. Az otthonsütő pékek munkáit a zsűri külalak, bélzet és íz alapján rangsorolja. A versenykenyerekben élesztő és adalékanyagok használata ugyanakkor tilos.

A versenykiírás, és a nevezés feltételei www.akenyerlelkefesztival.hu címen érhetők el.

Kiemelt kép: A 2024-es Kenyérlelke Fesztivál látképe (Fotó: Kenyérlelke Fesztivál)