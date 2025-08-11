Liam Neeson vicces választ adott, miután megkérdezték: tudja-e, mi az a labubu?

Liam Neeson északír színészt egy interjúban kérdezték meg arról, hogy ismeri-e azokat a játékbabákat, amelyek most sokakat lázban tartanak a világon.

A színész az új Csupasz pisztoly-film turnéján adott interjút a Fox Newsnak, amelyben a riporter mutatott neki egy képet egy úgynevezett Labuburól. Ez – mint korábban írtuk – egy olyan kínai játékbaba, ami az utóbbi hónapokban világszerte népszerűvé vált.

A kérdésre, hogy mi látható a képen, a színész azt mondta: „Ötletem sincs. Nem, tényleg nincs, nem tudom.”

Ezután a riporter közölte vele, hogy egy Labubut lát a fotón, mire Liam Neeson azt mondta:

„Oké. Ez egy bolyhos baba. Vagy meg lehet enni?”

Az esetről készült videórészletet a Fox News osztotta meg a közösségi médiában:

Kiemelt kép: Liam Neeson színész interjúja Seth Meyers műsorvezetővel 2025. július 31-én (Fotó: Getty Images/NBC/Lloyd Bishop)