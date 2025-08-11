Dankó Klub Révfülöpön – Augusztus 15-én a magyar zene a Balaton partjára költözik

A magyar zene rádiójának országjáró koncertsorozata, a Dankó Klub Révfülöpre érkezik. Az idei év különlegességeként, egyetlen szabadtéri állomásként a klub augusztus 15-én, 18 órától várja a Balaton parti színpadon a magyar nóta, az operett és az örökzöldek kedvelőit.

Révfülöpön folytatja országjáró koncertsorozatát a magyar zene rádiója, hogy személyesen is elhozza a közönséghez a Dankó Rádióból jól ismert dallamokat és előadókat. A Balaton parti koncert igazi zenei élményt ígér: a színpadra lép Újvári Marika és Tarnai Kiss László népszerű előadóművészek, az est háziasszonya Budai Beatrix előadóművész, a rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorának szerkesztő-műsorvezetője lesz, a zenei kíséretet pedig Nyári László és zenekara biztosítja.

A Dankó Klub révfülöpi estje különleges az idei koncertsorozatból, egyedüli szabadtéri helyszínként, a balatoni panoráma rendhagyó hangulatával varázsolja el a magyar dallamok és az élő zene együttesével a közönséget.

A rendezvény ingyenes, de érdemes időben érkezni, hiszen az ülőhelyek száma korlátozott, azokat érkezési sorrendben lehet elfoglalni.

A Dankó Klub hangulatát azok is átélhetik a Dankó Rádióban, akik nem tudnak jelen lenni az eseményen: a koncert felvételeit később a Dankó Rádió műsoraiban újra meghallgathatják.

Dankó Klub – különleges nyári koncert a Balaton partján, a Révfülöpi Szabadtéri Színpadon, augusztus 15-én 18 órától.

Kiemelt kép forrása: MTVA