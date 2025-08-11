A gyerekkor emlékei: Kodály Zoltán nyakába kapta Zsoldos Gábor Dedyt

Zsoldos Imre trombitaművész és felesége, Sárosi Katalin táncdalénekes ünnepelt sztárjai voltak hazánknak. Fiuk, Zsoldos Gábor Dedy, aki szüleit követve szintén zenei pályát választott, a Duna Hogy volt?! – Nyári emlékek című műsorában idézte fel gyerekkora felejthetetlen pillanatait.

„Abba születem bele, hogy szüleim előadóművészek, zenészek és utaztak Magyarországon belül és külföldön is” – mesélte a Duna múltidéző nyári műsorában Zsoldos Gábor Dedy. A zenész szülei – Zsoldos Imre trombitaművész, aki legendás alakja volt a hazai zenei életnek, és felesége, Sárosi Katalin táncdalénekes – az ország ünnepelt sztárjai voltak. Turnéik miatt fiuk minden évben négy-hat hétre szülő nélkül marad. „De nem szerető szív nélkül” – fogalmazott Zsoldos Gábor, ugyanis apai nagymamája együtt élt velük. „Bár 73 éves volt, amikor megszülettem, sokáig élt, 96 évesen hunyt el, és addig részt vett a nevelésemben. De a szüleim mindig megkértek valakit a családból, hogy legyen valaki velem nagymamámon kívül” – emlékezett vissza. Elmondta, édesapja különféle tárgyakat gyűjtött, gyufásdobozt, ceruzákat, hamutartókat, csak a pénzt nem. „Külföldi vendégszerepléseiken megkeresett pénzből ellátták az egész családot, úgy jöttek haza, hogy mindenkinek hoztak hasznos dolgokat, harisnyát, szappant, pulóvert” – mondta a zenész.

Gyerekkora meghatározó helyszíne volt Széplak, a balatoni településen álló egykori 14 négyzetméteres üdülő volt számára a világ közepe. Édesapja rövid időszakokra, édesanyja viszont sokat volt itt vele, főzőcskézett, olvasott, rejtvényt fejtett és kártyázott, a napra nem szívesen ment ki. Ottani élete állandó szereplői olyan művészek voltak, mint Psota Irén, vagy Fényes Szabolcs.

Más ismert személyhez is fűződik emlékezetes gyerekkori pillanata. „A később róla elnevezett köröndön élt Kodály Zoltán. Édesapám is erre járt, gyakran találkoztak és jóban voltak. Mindketten szerettek a Széchenyi Fürdőbe járni, és apu sokszor vitt engem is magával. Itt találkoztunk Kodály Zoltánnal, aki egyszer megfogott és felültetett a nyakába” – idézte fel nem mindennapi emlékét a Hogy volt?! stúdiójában.

A Hogy volt?! – Nyári emlékek legutóbbi adása, amelyben családjáról, gyerekeiről és unokáiról is beszél Zsoldos Gábor Dedy, újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA