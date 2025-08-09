Már forog a Félrelépni szabad

Augusztus 4-én kezdődött a Megafilm Service gyártásában készülő, és 2026-ban a Dunán bemutatkozó új televíziós film, a Félrelépni szabad forgatása. A romantikus komédia munkálataiba nyújtanak betekintést a friss kulisszafotók.

Megérkeztek az első képek a Félrelépni szabad forgatásáról. A felvételek augusztus 4-én kezdődtek és tervek szerint 22 napig tartanak.

A 2026-ban a Dunán bemutatkozó, a Megafilm Service gyártásában készülő új televíziós film egy párkapcsolati vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne – ha tudna. Középpontjában a szerelem, hűtlenség, féltékenység, vágy és az emberi kapcsolatok örök érvényű témája áll.

A történet Georges Feydeau nagy sikerű bohózata, A hülyéje alapján készül, de a rendező, Orosz Dénes – akinek olyan sikerfilmeket köszönhetünk, mint Poligamy, Seveled vagy Hogyan tudnék élni nélküled? – egy egészen friss, kortárs megközelítést hoz a klasszikus alapanyaghoz.

A Félrelépni szabad különlegessége abban is rejlik, hogy a Thália Színház színpadi változata már most is hatalmas siker, a film szereplőgárdája pedig a Thália Színház művészeiből áll, akik már a színpadi változatban is remekeltek.

Helmeczy Dorottya, aki Kálomista Gáborral producere a filmnek, az M1 Ma reggel című pénteki műsorában a készülő alkotás kapcsán elmondta, a Tháliában is futó eredeti darabhoz képest a filmes változatot modernizálták, a mai korba helyezték. „Georges Feydeau bohózatot írt, erre helyezte a hangsúlyt. Mi a filmben minden pár viszonyrendszerén végig megyünk és rendezzük helyzetüket. Mindezt azért, mert célunk, hogy a történet végén tanulságot vonjunk le” – mondta, a film címére utalva hozzátette: amit meg szabad tennünk, nem biztos, hogy szükséges is.

A Megafilm Service hosszú évek óta bizonyítja, hogy a régi, nagy írók történeteit sikeresen lehet újraértelmezni a mai közönség számára. A korábbi, szintén a Duna által vetített irodalmi adaptációk – Ványa bácsi – Buborékkeringő, A kék róka vagy a Majdnem menyasszony – után a Megafilm Service és a Thália Színház koprodukciójában készülő Félrelépni szabad ismét remek példája lehet annak, hogy értéket teremt a klasszikus irodalom, a színház és a modern televíziós filmkészítés találkozása. Titkuk, hogy míg szórakoztatnak kulturális hidat is teremtenek generációk között.

A forgatáson készült képek az alábbi linkről tölthetők le:

https://linkme.archivum.mtva.hu/download/3vni6lzoy86xs67imxieccfy1t1ufkki (fotókredit: Megafilm Service)

A történet röviden:

A film főhősnője, Luca, szerető feleség, aki nyilvánosan kijelenti: ha a férje, Bálint, félrelép, ő sem marad adós. Amikor egy titkos hódoló fülébe jut ez a fogadalom, úgy érzi, eljött az ő pillanata. Az események innentől két nap alatt az őrületig fokozódnak, és a féltékenység, a félrelépés és a félreértések láncreakciója indul be. A néző pedig izgulhat, vajon a szerelem felül tud-e kerekedni az ármányon és a vágyakon.

Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor,

Rendező: Orosz Dénes

Alkotók: Forgatókönyvíró: Bárány Márton, Operatőr: Gibárti Viktor, Vágó: Kovács Zoltán, Látvány: Simon Balázs, Jelmez: Zelenka Nóra, Gyártásvezető: Endrődy Balázs, Line producer: Annus Péter, Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor

Szereplők: Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor, Szabó Erika, Hunyadkürti István, Vida Péter, Udvarias Anna, Kövesi Csenge, Jaskó Bálint, Bede-Fazekas Szabolcs, Bíró Panna Dominika, Dér Marus, Nádas Gábor Dávid, Sziládi Hajna, Raul Steenhuis

Kiemelt kép: Félrelépni szabad (forrás: Megafilm-Service)